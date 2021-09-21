Messi'nin oyundan alınma nedeni ortaya çıktı: Çok şaşırmıştı

Sergen Yalçın: "Balotelli o hareketi bana yaptı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor ile 3-3 kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Yalçın, Mario Balotelli'nin gol sevinciyle ilgili de 'O hareketi bana yaptı, geçen sezon bize gelemediği için galiba, seviyesini belli etti' ifadelerini kullandı.



