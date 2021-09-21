Messi'nin oyundan alınma nedeni ortaya çıktı: Çok şaşırmıştı

Fransa Ligue 1'in 6. haftasında PSG sahasında Lyon'u ağırladı. Mücadelenin son dakikalarında bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup eden PSG'de, Lionel Messi'nin 76. dakikada oyundan çıkması şaşkınlık oluşturmuştu. Dünyaca ünlü yıldızın, PSG'nin gol aradığı anlarda oyundan çıkması sonrasında çekilen şaşkınlık fotoğrafları ise izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.
Fransız basınından L'Equipe, PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun, maçta dizine darbe alan Lionel Messi'yi tedbir amaçlı kenara aldığını yazdı. Oyuna devam edebileceği belirtilmesine rağmen tecrübeli hoca, Messi'yi riske atmak istemedi.
İdmana topallayarak geldi
Mücadele sonrasında Messi'nin dizindeki problemin büyüdüğü ve tedavisine başlandığı öğrenildi. Ayrıca haberde Messi'nin idmana topallayarak geldiğine yer verildi.
Messi, Metz maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak
Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan 34 yaşındaki Lionel Messi, Fransa Ligue 1'de karşılaşacakları Metz maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.
- Fransız kulübünün resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Lyon'a karşı oynadıkları maçta sol dizinden darbe alarak sakatlanan Lionel Messi'nin tedavisinin sürdüğü ve 48 saat sonra takip muayenesinin yapılacağı ifade edildi. Açıklamaya göre, Arjantinli yıldız, çarşamba akşamı oynanacak Metz maçında forma giyemeyecek. Fransa Ligue 1'de Lyon karşısında forma giyen Messi, maçta 76. dakikada oyundan çıkarılmıştı.