Mete Gazoz klasik yay erkeklerde altın madalya kazandı

Final atışları sonucunda milli okçulardan Mete Gazoz klasik yay erkeklerde, Hazal Burun ise makaralı yay kadınlarda altın madalya elde etti.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, turnuvada en çok madalya alan ülke olmayı başardıklarını söyledi.

Kendi evlerinde 2025 yılının ilk Avrupa Grand Prix'sinde bunu başarmanın önemli olduğunu ifade eden Ergin, sporcularının performansından memnun olduğunu kaydetti.