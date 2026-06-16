Milli oyunculardan dikkat çeken hareket: İmaj değişikliğine gittiler

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü. ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Athletic Grounds'ta gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, koşu çalışmasıyla başladı. Daha sonra top kapma organizasyonları üzerinde duran ay-yıldızlı ekip, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay maçının taktik provasını gerçekleştirdi.

Öte yandan milli takım kampında iki futbolcunun yeni görüntüsü dikkat çekti. Avustralya karşılaşmasının ardından eleştirilerin hedefi olan Merih Demiral'ın bıyıklarını kestiği görülürken, o maçta forma şansı bulamayan Eren Elmalı'nın da bir süredir kullandığı örgülü saç modelinden vazgeçerek eski görünümüne döndüğü gözlendi.