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Millilerde hedef 3 puan

Millilerde hedef 3 puan

09:2411/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Millilerin İzlanda maçındaki gol sevinci
Millilerin İzlanda maçındaki gol sevinci

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi üçüncü maçında bugün Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında bugün Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi düdük çalacak.


Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Karadağ ise ilk maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0, sahasında da Galler'e 2-1 mağlup oldu. Üçüncü maçlar öncesinde Türkiye 4 puanla aynı puana sahip Galler'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 3 puanlı İzlanda 3. sırada, puanı bulunmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor. 4. Grup'ta bugün saat 21.45'te İzlanda ile Galler karşı karşıya gelecek.


Barış Alper'in kart cezası sona erdi

Galler maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İzlanda karşılaşmasında forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Karadağ'a karşı takımdaki yerini alabilecek. Ay-yıldızlı ekipte. Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, kaleci Berke Özer aday kadroya dahil edildi.


Muhtemel 11'imiz

Uğurcan, Mert, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Okay, Hakan, Arda Güler, Yunus, Kerem, Kenan





#Uluslar Ligi
#Türkiye
#Karadağ
#Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı

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