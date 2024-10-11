Millilerde hedef 3 puan

A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi üçüncü maçında bugün Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında bugün Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi düdük çalacak.
Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Karadağ ise ilk maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0, sahasında da Galler'e 2-1 mağlup oldu. Üçüncü maçlar öncesinde Türkiye 4 puanla aynı puana sahip Galler'in averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 3 puanlı İzlanda 3. sırada, puanı bulunmayan Karadağ ise son sırada yer alıyor. 4. Grup'ta bugün saat 21.45'te İzlanda ile Galler karşı karşıya gelecek.
Galler maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İzlanda karşılaşmasında forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Karadağ'a karşı takımdaki yerini alabilecek. Ay-yıldızlı ekipte. Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, kaleci Berke Özer aday kadroya dahil edildi.
Uğurcan, Mert, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Okay, Hakan, Arda Güler, Yunus, Kerem, Kenan