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Robert Prosinecki: 'Türkiye maçı öncesi üzerimde baskı var'

Robert Prosinecki: 'Türkiye maçı öncesi üzerimde baskı var'

20:4610/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Teknik direktör Prosinecki
Teknik direktör Prosinecki

Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Türkiye maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı. Yarın zor bir maç olacağını belirten Prosinecki, "Türk Milli Takımı yeni gelen jenerasyonlarla birlikte çok iyi bir hava yakaladı. 2 maç kaybettik. Üzerimizde baskı var." dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında yarın Samsun'da Türkiye ile karşılaşacak Karadağ'ın Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Türkiye'nin Vincenzo Montella ile dünyanın her takımıyla boy ölçüşecek bir takım olduğunu söyledi.


Prosinecki, maçın oynayacağı Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Türkiye maçının kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı.


Teknik Direktör Robert Prosinecki'nin açıklamaları şöyle:
'Üzerimizde baskı var'

"Hepsi yıldız oyuncular. Türkiye, Montella ile dünyanın her takımıyla boy ölçüşecek bir takım oldu. Biz sakatlıklarla boğuşuyoruz. Yarın çok zor bir maç olacak. Türk Milli Takımı yeni gelen jenerasyonlarla birlikte çok iyi bir hava yakaladı. 2 maç kaybettik. Üzerimizde baskı var. Bizim çok acilen puan ve puanlar almamız lazım."


'Çok zor bir maç olacak'

"Buraya defans yapmaya gelmedik. Orta sahaları çok kaliteli. Onları dengeleyeceğimiz bir kadro ile çıkacağız. Çok zor bir maç olacak. Biz önce orta sahada paylaşımı iyi yaparsak güzel bir maç olur."


'Arda'yı da izliyorum'

"Real Madrid'de oynamak zor. Arda'yı da izliyorum, maçları da izliyorum. Arda süre buldukça daha da iyi olacaktır. Türkiye'de uzun zamanlar geçirdim. Çok güzel şeyler yaşamıştım."





#Karadağ
#Türkiye
#Uluslar Ligi

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