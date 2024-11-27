Mourinho o takımı şampiyon ilan etti: 'Bu sene çok kolay olacaklar'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın saat 23.00'te deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak.





Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Brezilyalı futbolcu Fred açıklamalarda bulundu.





Mourinho şöyle konuştu:

'Bizler için zorlu bir rakip'

“Kendisi iyi bir iş çıkartıyor. Güzel bir istikrar sağladı. Oyuncularını kendi futbol anlayışına adapte etti. Takım her yıl iyiye gidiyor. Bu yıl da kolay şekilde şampiyon olacaklardır. Bizler için zorlu bir rakip. Gelirken stadyuma da baktım güzel bir zemin var gibi duruyor. Yarın iyi bir maç olması için her türlü koşul var”





'Evlerinde oynadıklarında çok rahatlar'

“Buna cevap vermem. Bence bir anlamı yok. Herhangi bir oyuncu değil takım. Takım çok iyi bir takım. Zor bir takım. Evlerinde oynadıklarında çok rahatlar. Yıllardır aynı oyunu oynuyorlar. Fiziksel ve tempolu bir takım. Dolayısıyla karşılaşması kolay bir takım değil”





'Kısıtlı bir kadroyla geldik'

“Benim birçok oyuncum eksik. Sadece Amrabat değil. UEFA listesine yazamadığımız oyuncular burada değil. Cezalı ve sakat oyuncularımız var. Buraya gelirken de sakatlıktan yeni çıkan, son aylarda yeterli dakika almamış oyuncular var. Buraya kısıtlı bir kadroyla geldik. Ama Fred'in de belirtmiş olduğu gibi biz buraya sonuç almaya geldik. Oynayan oyuncular her şeyini verecektir."





'Oyuna sokabileceğim 5 oyuncum var'

"Biz buraya kaleciler hariç 15 oyuncuyla geldik. Sahada zaten 10 oyuncu var. Kulübede oyuna sokabileceğim 5 oyuncum var. Oyuncu değişikliği yaparken herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Bu durumu gülerek karşılamamız, pozitif bakmamız gerekiyor. Şuna eminim ki; oynayan oyuncular her şeyini verecekler”















