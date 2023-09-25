Nenad Bjelica'dan yenilgi yorumu: "Defansif bütünlüğümüz bozuldu"

Nenad Bjelica - Trabzonspor Teknik Direktörü
Trabzonspor'un Hatayspor'a yenildiği maçtan sonra konuşan Nenad Bjelica dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Aslında 70 dakikalık bölümde gayet iyi bir oyun oynadık. 2-0 öne de geçtik. Ancak sonrasında ne olduğunu ben de bilmiyorum. Defansif bütünlüğü kaybettik ve düşüş yaşadık. Hatayspor'u tebrik ediyorum."
"Rakibimiz ayrıca çok şanslıydı bugün. Kaleyi bulan 3 şutları var. 3 gol buldular."
"Onuachu ve Abdülkadir Ömür çok efor harcadı. Taze kanla kazanmayı hedefledik. Beşiktaş maçıyla aynı değişiklikleri yaptık. Beşiktaş maçında işler iyi gitti. Bu maçta gitmedi. Analiz edeceğiz."