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Spor

Nenad Bjelica'dan yenilgi yorumu: "Defansif bütünlüğümüz bozuldu"

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Hatayspor'a yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Hırvat çalıştırıcı, rakibin 3 şutta 3 gol attığını söylerken 2-0'dan sonra defansif bütünlüklerinin bozulduğunu ifade etti.

23:30 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Nenad Bjelica - Trabzonspor Teknik Direktörü

Nenad Bjelica - Trabzonspor Teknik Direktörü

Trabzonspor'un Hatayspor'a yenildiği maçtan sonra konuşan Nenad Bjelica dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bjelica'nın sözleri şu şekilde;

"Aslında 70 dakikalık bölümde gayet iyi bir oyun oynadık. 2-0 öne de geçtik. Ancak sonrasında ne olduğunu ben de bilmiyorum. Defansif bütünlüğü kaybettik ve düşüş yaşadık. Hatayspor'u tebrik ediyorum."

"Rakibimiz ayrıca çok şanslıydı bugün. Kaleyi bulan 3 şutları var. 3 gol buldular."

"Onuachu ve Abdülkadir Ömür çok efor harcadı. Taze kanla kazanmayı hedefledik. Beşiktaş maçıyla aynı değişiklikleri yaptık. Beşiktaş maçında işler iyi gitti. Bu maçta gitmedi. Analiz edeceğiz."




#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
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