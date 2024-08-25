Olimpiyatlarda Türkiye

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın ardından 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalya alan Türkiye'de “Neden altın madalya alamadık" ve "Neden az madalya aldık” tartışmaları yaşanırken, federasyon başkanları ve sporcular sorgulanır oldu. 33 kez düzenlenen olimpiyatlara Türkiye 24 defa katılırken, bazı oyunlardan madalya alamadan döndük. Son dönemlerde katılan sporcu sayısı artarken, alınan madalyalar bakımından zaman zaman iyi sonuçlar da alınıyor.





TOPLAM 112 MADALYA KAZANDIK

Türkiye bugüne kadar oyunlarda 41 altın, 30 gümüş ve 41 bronz olmak üzere toplam 112 madalya kazandı. 1896 yılında ilk kez organize edilen Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye'nin serüveni 1908'de başladı. Aleko Mulos'un Londra'da oyunların kurucusu Baron Pierre de Coubertin'in davetiyle yarıştığı oyunlardan beri Türk spor tarihinin önemli anlarına sahne olan olimpiyatlarda öne çıkan notları derledik.





1908 yılından itibaren genelde düzenli şekilde her organizasyonda yer alan Türkiye, 1920 Anvers Olimpiyatları’na I. Dünya Savaşı'na neden olan ülkeler sıfatına sahip olması nedeniyle davet edilmedi. 1932 Los Angeles Olimpiyatları’na ise yolun uzaklığı ve masrafların çokluğu nedeniyle sporcu gönderilmedi. 1980 Moskova Olimpiyatları’na SSCB'nin Afganistan'ı işgalini protesto eden ülkeler gibi oyunlara katılmadık.

Yıllara göre madalya dağılımımız.





40 YIL SONRA ALTIN MADALYASIZ

Türk sporcular, 2024 Paris’te 1984 Los Angeles Olimpiyatları’nın ardından ilk kez bir olimpiyatları altın madalya alamadan kapattı. 1988 Seul Olimpiyatları’nda Naim Süleymanoğlu’nun kazandığı altın madalya ile birlikte Türkiye sırasıyla; Barcelona, Atlanta, Sidney, Atina, Pekin, Londra, Rio de Janeiro ve Tokyo’da altın madalya sevinci yaşadı.

Naim Süleymanoğlu

Olimpiyat şampiyonu olan milli halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu ile milli güreşçi Hamza Yerlikaya.





PARİS 2024'TE 33 BRANŞIN 18'İNE KOTA

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye, mücadele ettiği 5 branşta 8 madalya elde ederken, katıldığı 13 branşta madalya sevinci yaşayamadı. Türkiye, olimpiyatlarda 33 branşın 18'ine kota alabilirken, 15 branşta ise Paris 2024’e katılım sağlayamadı.





EN BAŞARILI BRANŞIMIZ GÜREŞ

Türkiye bugüne kadar toplam 24 branşta olimpiyatlara katıldı. Oyunlarda bugüne kadar en çok 22 kezle Güreş branşından temsil edildik. Olimpiyatlarda kazanılan toplam 112 madalyanın 68'ini ise milli güreşçilerimiz elde etti. Kano, tenis ve karate sadece 1 kez katıldığımız branşlar oldu. En fazla altın madalya Roma 1960’da (7 altın), toplam madalya sayısına bakıldığında Tokyo 2020 (13 madalya) oldu.





2 MİLLİ SPORCU SONRADAN MADALYA KAZANDI

Atina 2004’te atletizmde Eşref Apak’ın yarıştığı çekiç atma dalında rakibinin doping prosedürüne uymaması nedeniyle dördüncülükten bronz madalyaya yükseldi. 2012 yılında aynı yarışmadaki bir başka sporcunun da doping yaptığı anlaşılması üzerine Apak, gümüş madalyaya kadar çıktı. Aynı durum Atina 2004’te de yaşandı; halterde 77 kiloda üçüncü olan Rus Oleg Perepetchenov'un 9 yıl sonra doping yaptığının belirlenmesi üzerine Reyhan Arabacıoğlu bronz madalyanın yeni sahibi oldu. Böylelikle Atina’da 10 olan madalya sayımız 11’e çıktı.





5 MİLLİ SPORCUNUN MADALYASI İPTAL OLDU

Milli sporcuların olimpiyatlarda kazandığı 1’i altın ve 4’ü, gümüş toplam 5 madalya ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nce iptal edildi. Sporcuların vücutlarındaki değişimlerin düzenli kaydedildiği Biyolojik Pasaport’ta değerleri farklı olunca milli atletlerin madalyaları geri alındı. 2008 Pekin'de atletizm kadınlar 5 bin ve 10 bin metrede Elvan Abeylegesse’nin kazandığı gümüş madalyalar iptal edildi. Halter kadınlar 48 kiloda Sibel Özkan’ın kanında yasaklı madde çıkınca gümüş madalyası elinden alındı. 2012 Londra’da ise atletizm kadınlar 1500 metrede Aslı Çakır Alptekin’in altın Gamze Bulut’un gümüş madalyası iptal edildi.

Branşlara göre madalya dağılımı.





Olimpiyatlarda

İlk'ler, En'ler

-İlk katılım: Londra 1908 (Aleko Mulos, Cimnastik)

-İlk takım sporu katılımı: Paris 1924 (Futbol)

1928 Milli Futbol Takımı

İlk kadın sporcu katılımı: Berlin 1936 (Suat Fetgeri Aşeni ve Halet Çambel, Eskrim)

-İlk madalya: Ahmet Kireççi (Berlin 1936, Serbest Güreş)

Yaşar Erkan ve Ahmet Kireççi (Alttaki).

-İlk altın madalya: Yaşar Erkan (Berlin 1936, Grekoromen Güreş)

Yaşar Erkan

-İlk madalya (kadınlar): Hülya Şenyurt (Barselona 1992, Judo)

Hülya Şenyurt

-İlk altın madalya (kadınlar:) Nurcan Taylan (Atina 2004, Halter)

-İkinci Olimpiyat madalyasını alan ilk sporcu: Ahmet Kireççi (Londra 1948, Grekoromen Güreş Ağır sıklet)

-Üçüncü Olimpiyat madalyasını alan ilk sporcu: Hamit Kaplan (Tokyo 1964, Serbest Güreş Ağır sıklet )

-İkinci Olimpiyat şampiyonluğunu kazanan ilk sporcu: Mithat Bayrak (Roma 1960, Grekoromen güreş)

-Üçüncü Olimpiyat şampiyonluğunu kazanan ilk sporcu: Naim Süleymanoğlu (Atlanta 1996, Halter)

Naim Süleymanoğlu.





Olimpiyatlarda katıldığımız branşlar ve sporcu sayısı.











