Onvo Büyükçekmece Basketbol 9 maç sonra galibiyetle tanıştı

20:286/12/2025, Cumartesi
Maç sonu soyunma odasında yaşanan sevinç.
Maç sonu soyunma odasında yaşanan sevinç.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol konuk ettiği Mersinspor'u 88-77 mağlup etti ve 9 maç sonra kazanarak ilk galibiyetini elde etti.

Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk ettiği Mersinspor'u 88-77 yendi.


OYUNCU SAYILARI
Onvo Büyükçekmece Basketbol:
Lecque 19, Van Der Vuurst 8, Bruinsma 3, Doğan Şenli, Johnson 18, Yiğit Özkan 2, Metin Türen 13, Pipes 8, Can Kaan Turgut, Myers 6, Bandaogo 11
Mersinspor:
Olaseni 20, Cowan 23, Cruz 13, Ergi Tırpancı 1, Bentil 5, Cobbs 9, Kartal Özmızrak, March 2, Koray Çekici 1, White 3

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 24-22

Devre: 46-41

3. Periyot: 66-60


Bu sonucun ardından Büyükçekmece 9 maç sonra ligde ilk kez galibiyetle tanıştı.




