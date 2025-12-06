Onvo Büyükçekmece Basketbol 9 maç sonra galibiyetle tanıştı

Maç sonu soyunma odasında yaşanan sevinç.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol konuk ettiği Mersinspor'u 88-77 mağlup etti ve 9 maç sonra kazanarak ilk galibiyetini elde etti.
Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk ettiği Mersinspor'u 88-77 yendi.
OYUNCU SAYILARI
Onvo Büyükçekmece Basketbol:
Lecque 19, Van Der Vuurst 8, Bruinsma 3, Doğan Şenli, Johnson 18, Yiğit Özkan 2, Metin Türen 13, Pipes 8, Can Kaan Turgut, Myers 6, Bandaogo 11
Mersinspor:
Olaseni 20, Cowan 23, Cruz 13, Ergi Tırpancı 1, Bentil 5, Cobbs 9, Kartal Özmızrak, March 2, Koray Çekici 1, White 3
PERİYOT SONUÇLARI
1. Periyot: 24-22
Devre: 46-41
3. Periyot: 66-60
Bu sonucun ardından Büyükçekmece 9 maç sonra ligde ilk kez galibiyetle tanıştı.
#Onvo Büyükçekmece Basketbol
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Mersinspor