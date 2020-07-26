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Ozan Kabak hangi takımda oynuyor: Ozan Kabak hangi takıma transfer olacak?

Liverpool'dan ses getiren transfer hamlesi: Klopp milli takımımızın geleceğini istiyor

İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon olan Liverpool, yeni sezonun kadrosunu kurmak için hazırlıklara başladı. Kırmızıların gündemine çok sürpriz bir isim geldi. Alman basınında yer alan bilgilere göre milli takımımızın büyük umutlar beslediği genç bir oyuncumuzun Liverpool'a transferi an meselesi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jürgen Klopp, Liverpool'da tarihi şampiyonluğun mimarı olmuştu.

Jürgen Klopp, Liverpool'da tarihi şampiyonluğun mimarı olmuştu.

Fotoğraf: LAURENCE GRIFFITHS

Galatasaray'dan Stuttgart'a sonrasında da Schalke 04'e imza atan Ozan Kabak, hayatının transferini yapabilir. Milli oyuncumuzu isteyen takım Premier Lig şampiyonu Liverpool.

Alman basınından Bild'in haberine göre 2021 yılında sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 45 milyon euro olacak olan Ozan Kabak'ı İngiliz yetkililerin 35 milyon euro karşılığında kadroya katması bekleniyor.

Kontratındaki bu boşluktan yararlanarak genç stopere 10 milyon euro daha az ödeme yapmayı planlayan Liverpool'un uzun süredir milli oyuncuyu izlediği belirtildi.

Almanya'da gösterdiği performansla büyük takımların gözdesi haline gelen Ozan Kabak için 'yeni Van Dijk' benzetmeleri yapılıyordu.

Hamann'dan büyük övgü

  • Bayern Münih ve Liverpool formasıyla adını dünyaya duyuran Dietmar Hamann, milli futbolcumuzla ilgili önceki günlerde ''Schalke'nin van Dijk gibi oyuncusu var. Henüz o seviyede olmasa da arkadaşlarını üst seviyeye çıkaran bir oyuncu. Dusseldorf maçındaki attığı pasa bakmanız yeterli. Schalke'de Ozan dışında piyasası olan ve iyi para edecek başka oyuncu göremiyorum" demişti.

Ozan Kabak, bu sene birçok haftada Almanya'da en iyi 11'e seçildi ve performansıyla takdir topladı.
Ozan Kabak, bu sene birçok haftada Almanya'da en iyi 11'e seçildi ve performansıyla takdir topladı.
İHA

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