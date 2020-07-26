Liverpool'dan ses getiren transfer hamlesi: Klopp milli takımımızın geleceğini istiyor

Galatasaray'dan Stuttgart'a sonrasında da Schalke 04'e imza atan Ozan Kabak, hayatının transferini yapabilir. Milli oyuncumuzu isteyen takım Premier Lig şampiyonu Liverpool.

Alman basınından Bild'in haberine göre 2021 yılında sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 45 milyon euro olacak olan Ozan Kabak'ı İngiliz yetkililerin 35 milyon euro karşılığında kadroya katması bekleniyor.

Kontratındaki bu boşluktan yararlanarak genç stopere 10 milyon euro daha az ödeme yapmayı planlayan Liverpool'un uzun süredir milli oyuncuyu izlediği belirtildi.

Almanya'da gösterdiği performansla büyük takımların gözdesi haline gelen Ozan Kabak için 'yeni Van Dijk' benzetmeleri yapılıyordu.

Hamann'dan büyük övgü