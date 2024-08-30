Trendyol Süper Lig’de 4’üncü hafta Fenerbahçe – Alanyaspor karşılaşmasıyla başladı. Sarı lacivertliler, etkili bir oyunla başladığı mücadelede, perdeyi ilk yarının sonlarına doğru Tadic’in ayağından bulduğu golle öne geçti. İkinci yarıda da Tadic ve Dzeko’nun ayağından bulduğu gollerle skoru 3-0’a getirdi.

Maçtan öne çıkanlar:

8. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın yerden pasında araya giren Fred, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazındaki Dzeko'yla buluşturdu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda Ertuğrul topu kontrol etti.

9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür, ceza sahası içine hareketlenen Tadic'e ortaladı. Bu futbolcunun kale sahası dışı sağ çaprazından kafayla vuruşunda Ertuğrul Taşkıran başarılıydı.

10. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Dzeko, ceza sahası dışındaki Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

43. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, kale sahası önüne hareketlenen Tadic'i gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

45+1. dakikada Mert'in sağdan ortasında arka direkteki Saint-Maximin topla buluştu. Bu futbolcunun sert ortasında savunmaya çarpan top direkten kornere çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

60. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Tadic, ceza sahasına girer girmez yaptığı aşırtma vuruşla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-0.

Golün ardından oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, 6 dakika sonra da İrfan Can'ın asistinde Dzeko ile 3'üncü golü buldu: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

MONTELLA VE MERİH DEMİRAL MAÇTA

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da takip etti. İtalyan teknik adam, yardımcılarıyla birlikte mücadeleyi izledi. Öte yandan A Milli Takım'ın tecrübeli savunmacısı Merih Demiral da maçı tribünden takip etti.

AMRABAT TRİBÜNDE

Sarı-lacivertli ekibin; prensip anlaşmasına varıp, İstanbul'a getirdiği Sofyan Ambarat, mücadeleyi tribünlerden izledi. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Faslı orta saha oyuncusu, mücadeleyi izlemek için Ülker Stadyumu'nda yerini aldı.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Osterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.