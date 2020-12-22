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Özkan Sümer kimdir kaç yaşında vefat etti?

Trabzonspor'un acı kaybı: Özkan Sümer vefat etti

Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Özkan Sümer hayatını kaybetti.

Özkan Sümer hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Duygu Avunduk / AA

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Özkan Sümer ve Şenol Güneş
Özkan Sümer ve Şenol Güneş

Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı

Bordo-mavili kulüpten Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" denildi.


Samsunspor'un acı kaybı: Koronavirüs nedeniyle vefat etti
Samsunspor'un acı kaybı: Koronavirüs nedeniyle vefat etti

Bir süredir koronavirüsten dolayı tedavi gören Samsunspor İkinci Başkanı Mustafa Kemal Erkanat, yaşamını yitirdi.Mustafa Erkanat kimdir?1962'de Samsun'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu.1984'te Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınarak 2005 yılına kadar Foodmaker Inc.'de çeşitli yönetici pozisyonlarında çalıştı.2005 yılında genel koordinatör olarak YILDIRIM Şirketler Grubuna katıldı. Erkanat, YILDIRIM Şirketler Grubunun İcra İdari Görevlisi olarak görev yapmaktaydı.Yoğun bakımdan çıkan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Dualarla yaşama tutundum

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