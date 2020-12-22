Trabzonspor'un acı kaybı: Özkan Sümer vefat etti

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı

Bordo-mavili kulüpten Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" denildi.

Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağolsun. #ÖzkanSümer



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