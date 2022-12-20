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Özkan Sümer vefatının 2. yılında anılacak

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde de bulunan Özkan Sümer, vefatının ikinci yılında anılacak.

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Haber Merkezi AA
Özkan Sümer vefatının 2. yılında anılacak
Özkan Sümer

Özkan Sümer için ilk anma töreni, 22 Aralık Perşembe günü Trabzon'un Maçka ilçesindeki mezarı başında saat 11.00'de düzenlenecek.

Daha sonra saat 14.00'de Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda anma programı organize edilecek.

  • Anma programında, Sümer'in yaşam öyküsü görsellerle anlatılıp, akrabaları, futbol yaşantısında birlikte bulunduğu kişiler ve gazetecilerin anıları paylaşılacak.
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