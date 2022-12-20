Özkan Sümer vefatının 2. yılında anılacak

Özkan Sümer için ilk anma töreni, 22 Aralık Perşembe günü Trabzon'un Maçka ilçesindeki mezarı başında saat 11.00'de düzenlenecek.
Daha sonra saat 14.00'de Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda anma programı organize edilecek.
- Anma programında, Sümer'in yaşam öyküsü görsellerle anlatılıp, akrabaları, futbol yaşantısında birlikte bulunduğu kişiler ve gazetecilerin anıları paylaşılacak.
Özkan Sümer, birinci ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.
🎙Abdullah Avcı: "10 Kasım günü buraya geldiğimde, 11 Kasım günü aradı beni." pic.twitter.com/IByEsAm392
Özkan Sümer, birinci ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.