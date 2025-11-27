Yeni Şafak
Partizan Obradovic'in istifasını kabul etmedi

Partizan Obradovic'in istifasını kabul etmedi

18:5227/11/2025, Perşembe
Zeljko Obradovic
Zeljko Obradovic

Avrupa basketbolunun en başarılı teknik direktörü ve Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in Partizan Basketbol Takımı'ndan istifası, kulüp yönetimi tarafından reddedildi. Sırbistan temsilcisi, acil yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, deneyimli basketbol adamına koşulsuz destek verileceğini duyurdu.

Partizan Basketbol Takımı, bu sezon Avrupa Ligi'nde üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından beklenen bir gelişmeyle sarsıldı: Başantrenör Zeljko Obradovic'in istifa kararı. Ancak Sırbistan temsilcisi, beklentilerin aksine bir hamle yaparak Sırp teknik adamın istifasını kabul etmediğini resmen duyurdu. Kulüp yönetim kurulu, Başkan Ostoja Mijailovic'in önerisiyle acil olarak toplanarak, efsane koç Obradovic'e olan güvenlerini tazeledi ve kendisine koşulsuz destek verme kararı aldı.


Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Obradovic'in Partizan camiası için taşıdığı değerin altı çizildi. Yönetim, deneyimli teknik adamdan, kulübün beklentilerini ve mevcut durumu göz önüne alarak istifa kararını bir kez daha değerlendirmesini ve görevine devam etmesini talep etti. Partizan, bu sezon Avrupa Ligi'nde yaptığı 13 karşılaşmada yalnızca 4 galibiyet alıp 9 mağlubiyet yaşayarak hayal kırıklığı yaratmıştı. Yönetimin, bu olumsuz tabloya rağmen Avrupa basketbolunun en başarılı ismine sahip çıkması, uzun vadeli vizyonun göstergesi olarak yorumlandı.


Zeljko Obradovic, kariyeri boyunca kazandığı sayısız başarıyla Avrupa basketbolunun tartışmasız en büyük teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kariyerinde Partizan (1991-1993 ve 2021'den itibaren), Joventut, Real Madrid ve Panathinaikos gibi devleri çalıştıran Sırp başantrenör, özellikle Fenerbahçe'deki görev süresince Türk basketboluna büyük katkılar sağlamış, Sarı-Lacivertli kulübe tarihinin ilk ve tek Avrupa Ligi şampiyonluğunu (2017) kazandırarak Türk spor kamuoyunda da derin izler bırakmıştır. Obradovic, toplamda 9 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanma başarısı göstererek rekoru elinde tutuyor.

