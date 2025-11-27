Partizan Obradovic'in istifasını kabul etmedi

Partizan Basketbol Takımı, bu sezon Avrupa Ligi'nde üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından beklenen bir gelişmeyle sarsıldı: Başantrenör Zeljko Obradovic'in istifa kararı. Ancak Sırbistan temsilcisi, beklentilerin aksine bir hamle yaparak Sırp teknik adamın istifasını kabul etmediğini resmen duyurdu. Kulüp yönetim kurulu, Başkan Ostoja Mijailovic'in önerisiyle acil olarak toplanarak, efsane koç Obradovic'e olan güvenlerini tazeledi ve kendisine koşulsuz destek verme kararı aldı.





Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Obradovic'in Partizan camiası için taşıdığı değerin altı çizildi. Yönetim, deneyimli teknik adamdan, kulübün beklentilerini ve mevcut durumu göz önüne alarak istifa kararını bir kez daha değerlendirmesini ve görevine devam etmesini talep etti. Partizan, bu sezon Avrupa Ligi'nde yaptığı 13 karşılaşmada yalnızca 4 galibiyet alıp 9 mağlubiyet yaşayarak hayal kırıklığı yaratmıştı. Yönetimin, bu olumsuz tabloya rağmen Avrupa basketbolunun en başarılı ismine sahip çıkması, uzun vadeli vizyonun göstergesi olarak yorumlandı.



