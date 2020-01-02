PFDK ceza yağdırdı

PFDK, Denizlisporlu Modou Barrow'a 2 maç, Yeni Malatyasporlu Adis Jahovic'e 1 maç, Gençlerbirliği futbolcuları Nadir Çitfçi'ye ve Yasin Pehlivan'a 2'şer maç men cezası verdi.
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PFDK, Denizlisporlu Modou Barrow'a 2 maç, Yeni Malatyasporlu Adis Jahovic'e 1 maç, Gençlerbirliği futbolcuları Nadir Çitfçi'ye ve Yasin Pehlivan'a 2'şer maç men cezası verdi.
Detaylar geliyor...
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