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Spor

Phoenix Philadelphia'yı devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, Philadelphia 76ers'ı 125-105 yenerek 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

11:58 . 26/03/2023 Pazar
AA
Devin Booker performansıyla yıldızlaştı.

Devin Booker performansıyla yıldızlaştı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Suns, ağırladığı 76ers'ı 20 sayı farkla mağlup etti.


Ev sahibi ekipte Devin Booker, 29 sayıyla alınan galibiyette ön plana çıkan isim oldu.


76ers'ta ise 37 sayıyla maçın en skorer ismi olan Tyrese Maxey'in çabaları yenilgiyi önleyemedi.


Joel Embiid'in 28 sayı kaydettiği konuk ekipte 4 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 4 sayı, 1 ribauntla salondan ayrıldı.


Jokic'ten "double-double"

Konferans liderlerinin karşı karşıya geldiği maçta Denver Nuggets, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 129-106 yendi.


Nuggets'ta Nikola Jokic, 31 sayı ve 11 asistle, Jamal Murray ise 26 sayı ve 9 asistle maçı bitirdi.


Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 31 sayı kaydetti.


Sonuçlar

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 143-130


Miami Heat-Brooklyn Nets: 100-129


Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 129-106


Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 125-105


Sacramento Kings-Utah Jazz: 121-113


Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 110-131




#NBA
#Phoenix Suns
#Philadelphia 76ers
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