Phoenix Suns galibiyet serisini 5'e çıkardı

10:4614/11/2025, Cuma
AA
Suns üst üste 5. galibiyetini elde etti.
NBA'de Phoenix Suns, Devin Booker'ın 33 sayı ve 7 asistle oynadığı maçta sahasında Indiana Pacers'ı 133-98 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Phoenix Suns, sahasında Indiana Pacers'ı 133-98 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti. Mortgage Matchup Center'da oynanan maçta Devin Booker 33 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve Dillon Brooks 32 sayılık performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı. Pacers'ta Andrew Nembhard 21 sayı, 8 asist; Pascal Siakam 19 sayı kaydetti.


Jalen Johnson'dan triple double


Deplasmanda Utah Jazz'ı 132-122 yenen Atlanta Hawks, galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Hawks'ta 31 sayı, 18 ribaunt, 14 asistlik performansıyla Jalen Johnson takımını sırtlarken, Onyeka Okongwu 32 sayı, 11 ribauntluk katkı sağladı. Jazz'da Lauri Markkanen'nin 40 sayı, 7 ribauntluk çabası mağlubiyeti engellemeye yetmedi.


Raptors son 7 maçında 6. galibiyetini aldı


Deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 126-113 yenen Toronto Raptors, son 7 maçta 6. galibiyetini aldı. Raptors'ta Scott Barnes 28 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle takımının en skorer ismi olurken, Cavaliers'ta Donovan Mitchell 31 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle parkeden ayrıldı.

