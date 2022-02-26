Spor Polonya, Rusya ile oynanacak Dünya Kupası play-off maçına çıkmak istemiyor
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Polonya, Rusya ile oynanacak Dünya Kupası play-off maçına çıkmak istemiyor

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Rusya ile oynayacakları 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçına çıkmak istemediklerini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Polonya, Rusya ile oynanacak Dünya Kupası play-off maçına çıkmak istemiyor
Dünya Kupası

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan kriz sonrasında, Rusya maçına çıkmak istemediklerini söyledi.

"Doğru karar bu"

Kulesza, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyiz, harekete geçme zamanı. Rus devletinin Ukrayna'ya artarak devam eden müdahaleleri yüzünden Polonya Milli Takımı, Rusya ile oynanacak play-off maçına çıkmak istemiyor. Alınması gereken doğru karar bu. FIFA'ya bunun ortak kararımız olduğunu bildirmek için İsveç ve Çekya futbol federasyonlarıyla iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız"

Polonyalı golcü futbolcu Robert Lewandowski ise kararı destekleyerek "Doğru karar. Ukrayna'ya yapılan saldırılar sırasında Rusya Milli Takımı ile maça çıkamayız. Bu durumdan Rus futbolcular ve taraftarlar sorumlu değil ama hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız" yorumunu yaptı.

  • Rusya, 24 Mart'taki Dünya Kupası play-off yarı finalinde Polonya'yı ağırlayacak ve galip gelirse İsveç-Çekya mücadelesinin kazananıyla 29 Mart'ta evinde karşılaşacak.

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