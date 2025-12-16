Yeni Şafak
Portekiz GP geri dönüyor

17:1616/12/2025, الثلاثاء
AA
Uluslararası Algarve Pisti
Uluslararası Algarve Pisti

Portekiz Grand Prix'si, 2027 ve 2028 yıllarında Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

Portekiz, Formula 1'de 2027 ve 2028 takvimine eklendi.


Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Portekiz Grand Prix'si, 2027 ve 2028 yıllarında Portimao kentindeki Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenecek etapla Formula 1'e dönecek.


İlk kez 1958'de Formula 1 etabı yapılan Portekiz'deki son yarış ise 2021'de gerçekleştirilmişti.






#Formula 1
#Portekiz Grand Prix
#Uluslararası Algarve Pisti
