Portekiz GP geri dönüyor

Portekiz, Formula 1'de 2027 ve 2028 takvimine eklendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Portekiz Grand Prix'si, 2027 ve 2028 yıllarında Portimao kentindeki Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlenecek etapla Formula 1'e dönecek.