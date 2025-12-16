PSG Kylian Mbappe'ye rekor tazminat ödeyecek: Tarihe geçen rakam

Fransız yıldız Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'den ayrılırken yaşadığı anlaşmazlık neticesinin ardından eski takımına dava açmıştı. 700 milyon Euroluk dava bugün sonuçlandı. Fransız devi, Mbappe'ye rekor tazminat ödeyecek.
Real Madrid forması giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint-Germain'e açtığı davayı kazandı.
2024 yazında İspanyol devi Real Madrid'e bonservissiz transfer olan Fransız yıldız, sözleşme şartları, ödenmemiş maaşlar ve primler üzerinden çıkan anlaşmazlık neticesinde eski takımına 260 milyon Euroluk dava açtı.
PSG yönetimi ise eski kaptanından "eşi benzeri görülmemiş" bir meblağ olan 440 milyon Euro talep etti. Paris İş Mahkemesi, 16 Aralık Salı günü toplanarak dava için kararını verdi. PSG, Kylian Mbappe'ye 61 milyon Euro tazminat ödeyecek.