Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
PSG Kylian Mbappe'ye rekor tazminat ödeyecek: Tarihe geçen rakam

PSG Kylian Mbappe'ye rekor tazminat ödeyecek: Tarihe geçen rakam

16:3216/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
PSG Başkanı Nasır el-Halifi - Kylian Mbappe
PSG Başkanı Nasır el-Halifi - Kylian Mbappe

Fransız yıldız Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'den ayrılırken yaşadığı anlaşmazlık neticesinin ardından eski takımına dava açmıştı. 700 milyon Euroluk dava bugün sonuçlandı. Fransız devi, Mbappe'ye rekor tazminat ödeyecek.

Real Madrid forması giyen Fransız yıldız Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint-Germain'e açtığı davayı kazandı.


MBAPPE 260 MİLYON TALEP ETMİŞTİ

2024 yazında İspanyol devi Real Madrid'e bonservissiz transfer olan Fransız yıldız, sözleşme şartları, ödenmemiş maaşlar ve primler üzerinden çıkan anlaşmazlık neticesinde eski takımına 260 milyon Euroluk dava açtı.


MBAPPE'YE REKOR TAZMİNAT: 61 MİLYON EURO

PSG yönetimi ise eski kaptanından "eşi benzeri görülmemiş" bir meblağ olan 440 milyon Euro talep etti. Paris İş Mahkemesi, 16 Aralık Salı günü toplanarak dava için kararını verdi. PSG, Kylian Mbappe'ye 61 milyon Euro tazminat ödeyecek.





#Kylian Mbappe
#Tazminat
#Real Madrid
#PSG
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura çekilişinde konut çıkarsa ne kadar peşinat verilecek?