PSG Kylian Mbappe'ye rekor tazminat ödeyecek: Tarihe geçen rakam

2024 yazında İspanyol devi Real Madrid'e bonservissiz transfer olan Fransız yıldız, sözleşme şartları, ödenmemiş maaşlar ve primler üzerinden çıkan anlaşmazlık neticesinde eski takımına 260 milyon Euroluk dava açtı.

PSG yönetimi ise eski kaptanından "eşi benzeri görülmemiş" bir meblağ olan 440 milyon Euro talep etti. Paris İş Mahkemesi, 16 Aralık Salı günü toplanarak dava için kararını verdi. PSG, Kylian Mbappe'ye 61 milyon Euro tazminat ödeyecek.