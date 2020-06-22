LA LİGA

Ramos gol rekoru kırdı, Real Madrid La Liga'nın yeni lideri oldu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 yenen Real Madrid, Barcelona'nın önünde averajla liderliğe yükseldi.

Haber Merkezi AA
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Ramos ve Benzema kaydetti.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Ramos ve Benzema kaydetti.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta, Real Madrid'e 3 puanı getiren golleri 50. dakikada penaltıdan Sergio Ramos ve 70. dakikada Karim Benzema attı.

Real Sociedad'ın tek golünü ise 83. dakikada Mikel Merino kaydetti.

Karşılaşmada iki kez VAR'a giden hakem Estrada Fernandez, 68. dakikada Real Sociedad'dan Adnan Januzaj'ın golünü pozisyonun ofsayt olmasından dolayı geçersiz sayarken, 70. dakikada Benzema'nın pozisyonunda elle oynandığı şüphesiyle yapılan kontrol sonunda golü geçerli saydı.

Real Madrid Barcelona'yı geçti

Zorlu deplasmandan 2-1 galibiyetle ayrılan Real Madrid puanını 65'e çıkardı.

Haftayı Sevilla deplasmanında aldığı 1 puanla kapatan Barcelona'yı ikili averajla geçen Real Madrid liderlik koltuğuna oturdu.

Real Sociedad ise 47 puanla 7. sıraya geriledi.

La Liga'da en golcü defansı Ramos

La Liga'da 68. golünü atan Ramos, bu zamana kadar Ronald Koeman'a (1989-1995 Barcelona) ait olan "La Liga'da en fazla gol atan defans oyuncusu" rekorunu kırdı.


Öte yandan, Real Madrid takım kaptanı olan, defans oyuncusu Sergio Ramos, 51. dakikada girdiği ikili mücadelede sol dizinden sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Ramos, 59. dakikada Eder Militao ile değiştirildi.

Sergio Ramos, dünyanın en iyi defans oyuncuları arasında gösteriliyor.
Sergio Ramos, dünyanın en iyi defans oyuncuları arasında gösteriliyor.
Reuters

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