Real Madrid'de Arda Güler durdurulamıyor: Sociedad'ı da boş geçmedi | VİDEO

18:0513/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Arda Güler'in Kylian Mbappe ile yaşadığı sevinç.
Arda Güler'in Kylian Mbappe ile yaşadığı sevinç.

Real Madrid forması giyen milli oyuncumuz Arda Güler, Real Sociedad karşısında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

İspanya LaLiga 4. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi.


Milli oyuncu Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı. Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçen Madrid'de Huijsen 32. dakikada direkt kırmızı kart gördü.


10 kişi oynayan eflatun-beyazlılar, Arda Güler'in 44. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.


Arda Güler'in Real Sociedad'a attığı golü izle:

20 yaşındaki yıldız isim, Madrid formasıyla çıktığı son 4 karşılaşmada iki gol atıp, bir asistlik performans sergiledi.






