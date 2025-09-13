Real Madrid forması giyen milli oyuncumuz Arda Güler, Real Sociedad karşısında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
İspanya LaLiga 4. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi.
Milli oyuncu Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı. Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçen Madrid'de Huijsen 32. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
10 kişi oynayan eflatun-beyazlılar, Arda Güler'in 44. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.
20 yaşındaki yıldız isim, Madrid formasıyla çıktığı son 4 karşılaşmada iki gol atıp, bir asistlik performans sergiledi.