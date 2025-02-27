Recep Uçar'dan yabancı hakem açıklaması: Destekleyen biri değilim

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Konyaspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar müsabakanın ardından basın toplantısında konuştu.





'Kupada da ilerlemek istiyorduk'

"Geçmişte bu kupayı kazanan şehir ve takım olarak kupa bizim için her zaman önemliydi. Süper Lig'in liderine karşı aldığımız 1 puanla çeyrek finale kaldığımızdan dolayı bunun gururu ve mutluluğu yaşıyoruz. Süper Lig liderine karşı evinde aldığımız 1 puan değerliydi. Cumartesi ligde önemli Sivas maçı oynadık. Pazartesi de evimizde Trabzonspor ile oynayacağız. Kupada da ilerlemek istiyorduk."





'Onlar da 1-2 pozisyona girdiler'

"Ligde çok fazla şans vermediğimiz oyuncuları oynattık. Bugün de bizi mahcup etmediler. İlk yarı önde karşılamak istedik. Zaman zaman başarılı olduk. Topun bizde olmadığı kısımları iyi oynamadık. Galatasaray daha dominant oynadı. Onlar da 1-2 pozisyona girdiler. Benim adıma ilk yarıdaki oyun tatmin edici değildi. İkinci yarı topu daha iyi kullandık."





'Seri başı olacağız'

"Pozisyonları değerlendirmedik. Genel anlamda iyi mücadele ettik, istekli oynadık. Çeyrek finali hak ettiğimiz bir maç oldu. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Seri başı olacağız. Tek maç, evimizde oynayacağız. O maçları kazanarak, geçmişte olduğu gibi kupayı kaldırmak istiyoruz. Galatasaray da bizle beraber ikinci olarak çıkmışlar. Galatasaray'a ve Okan hocaya ligde ve kupada başarılar diliyorum"





'6 maçta çok canım yandı'

"Türk hakemlerden, belki canı çok yanan insanlardan biriyim. Biz insanımıza güvenmek zorundayız. Yetiştirmek, hazırlamak ve sonrasında güvenmek zorundayız. Hakemlik müessesinin ciddi sorunları var mı? Var. 6 maçta çok canım yandı. Her şeye rağmen hakem hataları noktasında hep insani hatalar olarak baktık. Burada normal şartlarda yabancı hakemi destekleyen biri değilim. Eğer böyle bir durum arz ediyorsa geçici olarak, bu noktada mevcut hakemlik sorunumuza kalıcı çözümler bulmak koşuluyla belki o anlamda hoşgörülü bakabiliriz."



















