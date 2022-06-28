Rennes'den Muslera ve Kim Min-Jae açıklaması: Teklif yaptık

Fransız temsilcisi transfer çalışmaları için Süper Lig'den oyuncularla ilgilenmeye devam ediyor. Son olarak Doğan Alemdar'ın gelişmesi amacıyla deneyimli bir kaleci arayan Rennes, bilindiği üzere Muslera'ya talip olmuştu.

Fransa basınında bugün yer alan haberlerde ise Rennes'in, takımdan ayrılan Nayef Aguerd'in boşluğunu Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Kim Min-Jae ile doldurmak istediği belirtildi.

''Bu transfer hiç kolay değil''

Rennes Sportif Direktörü Florian Maurice, Muslera ve Min-Jae hakkında açıklamalarda bulunurken, iki yıldızla da ilgilendiklerini doğruladı. Maurice, Muslera ve Min-Jae hakkında, ''Bugünlerde transfer piyasası çok hareketli değil ancak elimden geldiğince Rennes için en rekabetçi kadroyu kurmaya çalışıyorum. Nayef Aguerd gibi bir oyuncunun benzerini bulmak kolay olmuyor. Fenerbahçeli Kim Min-Jae, benim çok beğendiğim bir isim ve oyunun mesafesini kısaltma özelliği olan bir stoper ancak bu transfer hiç kolay değil'' ifadelerini kullandı.

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''Muslera profilimize uygun''

Kaleci transferi hakkında ise Maurice, ''Doğan Alemder gelecekte birinci kalecimiz olacak. Şu an tecrübeli kaleci almak ve ona yardım etmek istiyoruz. Muslera kafamdaki profile uygun. Girişimlerimiz oldu" dedi.