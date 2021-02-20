Spor Rıdvan Dilmen Onyekurunun pozisyonunda ben darbe görmedim
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Rıdvan Dilmen: Onyekuru'nun pozisyonunda ben darbe görmedim

Alanyaspor'un Galatasaray'ı ağırladığı mücadelede hakem Zorbay Küçük'ün vermiş olduğu kararlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sonra ererken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen bu pozisyonları değerlendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında yaşanan 2 pozisyon sosyal medyada gündem olurken, hakem Zorbay Küçük'ün vermiş olduğu kararlar tepkilere neden oldu.

Onyekuru penaltı bekledi

Galatasaray'da Henry Onyekuru ile Aytemiz Alanyaspor'da Umut Güneş'in girdiği ikili pozisyonda, sarı-kırmızılı oyuncu ceza sahası içinde yerde kaldı. Onyekuru ve Galatasaraylı oyuncular pozisyonda penaltı beklerken, mücadelenin hakemi Zorbay Küçük 'devam' kararı verdi.

Babacar için kırmızı kart istendi

Mücadelede bir pozisyon esnasında Alanyasporlu futbolcu Babacar'ın ayağı, Galatasaraylı oyuncu Luyindama'nın başına geldi. Kaşı açılan Luyindama, karşılaşmaya bandajla devam ederken, Babacar sarı kart ile cezalandırıldı. Galatasaraylı oyuncular Babacar'ın kırmızı kart görmesi için hakeme itirazda bulunurken, sarı-kırmızlı kulüpte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

  • "Ben darbe görmedim"
  • Mücadelenin ilk yarısını NTV'de değerlendiren Rıdvan Dilmen, yaşanan iki pozisyonu yorumladı. Dilmen, "Onyekuru'nun penaltı beklediği pozisyonda darbe görmedim. Luyindama'nın pozisyonunda Babacar'a sarı kart çıkardı. Zorbay Küçük, daha 1 hafta önce Nwakaeme'ye sarı kart gösterdi, bana göre kırmızı karttı. VAR'daki Abdulkadir Bitigen'in çağırması lazımdı. Nwakaeme mutlu çıktı o gün. Bir oyuncu, bir oyuncuya istem dışı faul yapar. Bugün olduğu gibi ancak atılır. Pardon der ama kırmızı kart görür. Üzülür, ufak ufak gider. Bu onlardan bir tanesi. Sakatlamaya yönelik değildir ama yaralayıcıdır ve yaralamıştır. Kırmızı karttır. Oyuncuyu sakatlamak maksadıyla yapmamıştır ama futbolda böyle bir şey yok. Diagne'nin pozisyonu buna göre daha hafiftir. İstem dışı da olsa bana göre kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

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