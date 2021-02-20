Rıdvan Dilmen: Onyekuru'nun pozisyonunda ben darbe görmedim

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Kumar oynarken yakalandı: 'Kendi aramızda oynuyorduk ne var bunda' diye kendini savundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde polisin bir eve yaptığı baskında 5 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ellerinde kağıtlar ve masada paralarla yakalanan bu kişilerden biri, "Kendi aramızda oyun oynuyorduk, ne var bunda " diye kendisini savundu.