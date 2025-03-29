Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Rıza Çalımbay'dan üç puan yorumu: Bu galibiyet yetmez

Rıza Çalımbay'dan üç puan yorumu: Bu galibiyet yetmez

16:2029/03/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçın ardından basın toplantısında konuştu.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçın ardından basın toplantısında konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor'u 5-1 yenen Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, alınan galibiyetin yeterli olmadığını, ligde kalan haftalarda çok önemli ve kritik maçlar oynayacaklarını söyledi.

Çalımbay, maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin ligden düşmesine rağmen küçümsenmeyecek bir takım olduğunu belirtti.


Kolay bir maç olmayacağının farkında olarak karşılaşmaya çıktıklarını dile getiren Çalımbay, "Disiplini ve oyunu bozmadan maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Bir ara zorlandığımız anlar da oldu, onları da atlattık. Devre arası tekrar konuştuk ve başka bir taktik yaptık. Ondan sonra da iyi bir galibiyet aldık." dedi.


"Bu galibiyet yetmez"


Ligde bulundukları durumun farkında olduklarını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:


"Bu galibiyet bizim için yetmez, çünkü bizim daha çok maçımız var. Çok önemli ve kritik maçlarımız var, zor rakiplerle oynayacağız. Bu maçlardan çekinirim ama diğer maçlarda içim rahat, çok iyi olacak. Sakat arkadaşlarımızda gelirlerse çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum."


Tolga Ciğerci'ye bu maçta farklı bir mevkide görev verdiğinin sorulması üzerine Çalımbay, "Stoperimiz Emirhan vardı, o da milli takımdan geldiği için o yüzden kararı Tolga'ya verdik. Tolga'nın zaten daha önce oynadığı bir yer. Eğer Samba Camara gelirse mutlaka onu orta sahaya alabiliriz." ifadelerini kullandı.





#Rıza Çalımbay
#Sivasspor
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kütahya bayram namazı kaçta? 30 Mart 2025 Kütahya Ramazan Bayramı namaz vakti