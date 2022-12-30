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Rusya'dan kritik UEFA hamlesi

Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle birçok spor dalında boykot edilip, ambargo uygulanarak organizasyonlara dahil edilmeyen Rusya, bağlı olduğu futbol birliğini değiştirmek üzere adım atmaya hazırlanıyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya UEFAdan ayrılmayı planlıyor: Rusya Asyaya geçerse ne olacak?
68 önce kurulan UEFA, Rusya'nın ayrılması durumunda ilk kez bir ülkeyi kaybetmiş olacak.

Rusya'dan UEFA hamlesi geliyor. Ukrayna'yı işgal etmesi dolayısıyla Rus kulüpleri ve Rus milli takımlarının uluslararası müsabakalara katılmasını askıya almıştı.

Rus milli takımı, Katar'daki Dünya Kupası öncesi play-off elemelerinde Polonya ile eşleşmiş fakat men edilmiş, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan da men edilerek kuraya dahil edilmemişti.

UEFA'dan ayrılma kararı

Rusya Futbol Federasyonu, (RFS) Yürütme Kurulu bir araya geldi. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Başkan Aleksandr Dyukov, önümüzdeki hafta kulüplerle birlikte Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nden (UEFA) ayrılmayı düşündüklerini söyledi.

Kulüplerin Asya’da oynamaya hazır olduğunu yineleyen Dyukov, “Kulüplerin yarısı tartışmasız geçiş konusunda anlaşıyor. Asya büyüyen bir ekonomi ve büyük bir ticari potansiyel var. Katılan ülkelere bakıldığında 4 milyar nüfusun ve büyük ekonomilere sahip olan ülkelerin olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Geçtiğimiz aylarda İtalyan Sky Sport Italia’ya konuşan Ceferin, Rusya’nın uluslararası müsabakalardan çıkarılmasıyla ilgili durumu değerlendirdiği konuşmasında, “Durumu daha önce hafife almıştık. Kimse böyle bir savaşı hayal edemezdi. Başladığında ise hepimiz birkaç hafta süreceğini düşündük. Rusya’yı Avrupa müsabakalarından men etme kararından sonra Ukrayna’daki durumun ne olacağını tahmin etmek çok zor. Bu nedenle Rus kulüplerinin tekrar Avrupa kupalarına katılabileceğinden emin değilim” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya UEFA'dan ayrılırsa ne olacak?

Herkes bu gelişmeler sonrası Rusya'nın Asya Futbol Birliği'ne dahil olması durumunda nelerin olacağını merak ediyor.

Şayet bu gerçekleşirse;

  • - Rusya UEFA'dan istifa eden ilk ülke olacak.
  • - Mevcut 55 olan ülke sayısı 54'e düşecek.
  • - UEFA'nın kara kütlesi %63 oranında azalacak.

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