Ryan Babel: Emekli olunca aynı hayatı sürdürmek için 50 daire almam lazım

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, CNN Sport'a açıklamalarda bulundu. Hedefleriyle ilgili konuşan Babel, futbol kariyerini anlatan bir rap albümü yapacağını belirtirken emlakçılık işine de girdiğini söyledi.

33 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle,

"Premier Lig'e dönebilirim"

"Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var, önce onu tamamlayacağım. Bittikten sonra tekrar Premier Lig'e geri dönebilirim, böyle bir hedefim var."

00:28 dk 22 Şubat 2019 Diğer Babel tam 3 bin gün sonra gol attı Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Babel Premier Lig'de tam 3 bin gün sonra golle tanıştı.

"Rap albümü yapacağım"

"Futbolcular kariyerleri bittikten sonra otobiyografi yazıyorlar. Ben bunu müzik ile birleştirme fikriyle geldim. Gerçekleri, geçmişteki yolculuğumu, futbol kariyerimi ve yıllar boyunca yaşananları bir rap albümü yapacağım. Şu anda bununla meşgulüm."

"Yatırımlarımı gayrimenkul üzerine yaptım"

"Futbol hayatım bir gün bitecek. Sonrasında zorluk çekmemek adına ekonomik yatırımlarımı gayrimenkul üzerine yaptım. Elbette futbolcular hayatın tadını çıkarmalı ama kenara da bir şeyler koymalılar. Şu anda yaşadığım hayatı, hayat kalitemi emekli olduğumda da sürdürebilmek için bir çözüm bulmak zorundayım. Geriye gitmek istemiyorum. Emlakçılık konusunda özel bir yatırım işine girdim. Multi-aile evleri. Şu anda oteller batıyor, büyük alışveriş merkezleri batıyor, birçok sektörde problem var. Bu yüzden ailelerin birlikte yaşayabileceği yaşam alanları çok önemli."

"2010'daki yatırımım çok da mantıklı değildi"

"2010'da Liverpool'dayken, 300 bin euro ödedim ve bir ev aldım. Ayda bin 400 euro kira geliri var, çok da mantıklı bir yatırım olmadı. Çok gençtim ve saf bir düşüncem vardı, 'Bankada 6 sıfırlı param var' diye düşündüm. Şimdi, aylık bin 400 euro için bu işe girer miyim? 'Hayır, bankadaki sıfırlar büyüsün' derim."

Ryan Babel: Taraftarımız bize inansın Galatasaray’ın transfer döneminin başından itibaren elinden çıkartmak istediği oyunculardan olan Ryan Babel, sarı-kırmızılı ekibin “maaş indirimi” teklifini de geri çevirdi. Mevcut sözleşmesine göre Galatasaray’dan yıllık 2 milyon 500 bin Euro garanti ücret kazanan Hollandalı oyuncu, kulübün kendisine başka takım bul demesini reddetmenin yanında kariyerine burada devam etmek istediğini ve bu sezon ligi zirvede tamamlayacaklarını söyledi. "Galatasaray’da şampiyon olabilecek tüm enstrümanlar var"Hollanda Milli Takımı’nın Meksika ile oynadığı maça ilk 11’de başlayan Ryan Babel, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğinin ve bu sezonu değerlendirdi. Galatasaray’ın çok iyi bir takıma sahip olduğunu ifade eden Babel, “Uyum içerisinde olan tecrübeli bir takıma sahibiz. İlerleyen haftalarda çok daha iyi sonuçlar alacağız; sadece taraftarımızın bize inanması ve takım etrafında kenetlenmesi gerekir. Galatasaray’da şampiyon olabilecek tüm enstrümanlar var ve sezon sonu geldiği zaman bu enstrümanların kullanılarak şampiyonluğun kutlanacağına inanıyorum” dedi.Ozornwafor elde kaldıGalatasaray'da Fernando Muslera üzüntüsü: İlk defa onsuz bir kadro gönderildi

"Aynı hayatı sürdürmek için 40-50 daire almam lazım"

"11 ev aldım, sonra hesap yaptım, emekli olunca aynı hayatı sürdürmek için 40-50 daire almam lazım. Açıkçası bu yüzden biraz hayal kırıklığı yaşadım ama gayrimenkul işine döndüm ancak daha büyük düşünmeye başladım. Aileler için yaşam alanları işi de böyle çıktı. Amacım nakit akışını sağlamak. Paranın daha hızlı akmasını istiyorum, böylece aylık faturalarımı ödeyebileceğim. En büyük amacım, özgürlüğümü kazanmak. Para için çalışmak zorunda olmadığım bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Paranın benim için çalışmasını istiyorum."



