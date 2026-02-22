Sait Karafırtınalar: Sonuna kadar gideceğiz

Lacivert-beyazlılar son 5 maçta 4'üncü galibiyetini aldı. Bu periyotta Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdman Yurdu karşısında hükmen galip ilan edilen Fethiyespor, 1461 Trabzon ve Adanaspor'u yenerek Arnavutköy Belediyespor'la berabere kaldı.

Adanaspor galibiyetiyle 31 puana yükselen Fethiyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "Lig sonuna kadar her maçımızı kazanmak için oynayacağız. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.