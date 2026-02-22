Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sait Karafırtınalar: Sonuna kadar gideceğiz

Sait Karafırtınalar: Sonuna kadar gideceğiz

15:3622/02/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Fethiyesporlu futbolcuların gol sevinci
Fethiyesporlu futbolcuların gol sevinci

2. Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor 4 puanla düşme hattında yer alan Adanaspor'u deplasmanda 6-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Lacivert-beyazlılar son 5 maçta 4'üncü galibiyetini aldı. Bu periyotta Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdman Yurdu karşısında hükmen galip ilan edilen Fethiyespor, 1461 Trabzon ve Adanaspor'u yenerek Arnavutköy Belediyespor'la berabere kaldı.


Adanaspor galibiyetiyle 31 puana yükselen Fethiyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "Lig sonuna kadar her maçımızı kazanmak için oynayacağız. Sonuna kadar gideceğiz" dedi.


Fethiyespor gelecek hafta Isparta 32 Spor'u konuk edecek.







#2. Lig
#Fethiyespor
#Sait Karafırtınalar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mardin iftar vakti: 22 Şubat Pazar Mardin akşam ezan saati kaçta?