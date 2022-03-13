Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen PSG'de büyük kriz

Fransızların dev kulübü PSG, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenilmesinin ardından büyük bir kriz yaşıyor.
Son dönemde yönetim ve teknik heyet arasında yaşandığı iddia edilen sorunlara Bordeaux maçı öncesinde taraftarın tepkisi de eklendi.
Parisliler mücadele öncesinde Neymar ve Messi'yi ıslıklarken yönetim için de 'istifa' sloganları attı.
- Paris SG, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i ilk maçta 1-0 yenmiş ikinci maçta ise rakibine 3-1 mağlup olmuştu.
Des applaudissements pour Mbappe, pas pour Neymar et Messi… #PSGFCGB pic.twitter.com/RDXKy63S5j
Des applaudissements pour Mbappe, pas pour Neymar et Messi… #PSGFCGB pic.twitter.com/RDXKy63S5j— Loïc Tanzi (@Tanziloic) March 13, 2022