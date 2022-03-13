Spor Şampiyonlar Liginde Real Madride elenen PSGde büyük kriz
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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen PSG'de büyük kriz

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Real Madrid'e elenen Fransız ekibi PSG'de büyük bir kriz yaşanıyor. Bugün oynanan Ligue 1 maçında Parisli taraftarlar, Neymar ve Messi'yi ıslıklarken yönetimi de istifaya davet etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Liginde Real Madride elenen PSGde büyük kriz
PSG'de Messi ve Neymar taraftarlarının tepkisini çekti.

Fransızların dev kulübü PSG, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenilmesinin ardından büyük bir kriz yaşıyor.

Son dönemde yönetim ve teknik heyet arasında yaşandığı iddia edilen sorunlara Bordeaux maçı öncesinde taraftarın tepkisi de eklendi.

Parisliler mücadele öncesinde Neymar ve Messi'yi ıslıklarken yönetim için de 'istifa' sloganları attı.

  • Paris SG, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i ilk maçta 1-0 yenmiş ikinci maçta ise rakibine 3-1 mağlup olmuştu.
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