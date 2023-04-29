Şampiyonun kemerini Bakan Karaismailoğlu taktı

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda, Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu tarafından organize edilen etkinlik, boksörlerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Şampiyon sporcuya kemerini sunarak tebrik eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Trabzon bir spor şehri. Takım sporlarında olduğu gibi bireysel sporlara da önem veren bir şehir. Fatih’i tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Fatih’in hocası WBC Komite Üyesi Nazım Dalkıran da boks alanında pek çok başarılı sporcu yetiştirmiş bir isim. Kendisini de kutluyorum" dedi.