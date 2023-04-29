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Spor

Şampiyonun kemerini Bakan Karaismailoğlu taktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, WBC Asya'da şampiyon olan boksör Fatih Keleş’e kemerini sundu.

11:00 . 29/04/2023 Cumartesi
AA
Bakan Karaismailoğlu, Fatih Keleş'i şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

Bakan Karaismailoğlu, Fatih Keleş'i şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

WBC Asya Kemer Şampiyonası Trabzon'da yapıldı.


Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda, Dünya Boks Konseyi (WBC) ve Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu tarafından organize edilen etkinlik, boksörlerin kıyasıya mücadelesine sahne oldu.


Dünya ve Avrupa şampiyonu Trabzonlu boksör Fatih Keleş'in, Hindistanlı rakibi Sabari ile yaptığı karşılaşma seyircilerin beğenisini topladı.


Rakibini 9'uncu rauntta nakavt eden Keleş, WBC Asya kemerini aldı.


Şampiyon sporcuya kemerini sunarak tebrik eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Trabzon bir spor şehri. Takım sporlarında olduğu gibi bireysel sporlara da önem veren bir şehir. Fatih’i tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Fatih’in hocası WBC Komite Üyesi Nazım Dalkıran da boks alanında pek çok başarılı sporcu yetiştirmiş bir isim. Kendisini de kutluyorum" dedi.


Şampiyonada ayrıca Hüseyin Cinkara Çek rakibi Vaclav Pejsar'ı, Mustafa Çolak Ermeni rakibi Arkadi Harutyunan'ı, Enes Refik Çiftci de Gürcü rakibi Giorgi Ungiadze'yi yendi.



#WBC Asya
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Adil Karaismailoğlu
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