Samsunspor Panathinaikos maçına hazır

21:3220/08/2025, Çarşamba
Samsunspor, antrenman öncesi stadyumda poz verdi.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Samsunspor deplasmanda Panathinaikos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak Samsunspor, hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.


Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, bireysel ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.


Antrenmanın sonunda kısa pas çalışan futbolcular, şut çekerek antrenmanı tamamladı.


Samsunspor, Panathinaikos karşısına sakatlıkları bulunan Carlo Hosle ve Anthony Musaba ile statü gereği oynamayan Afonzo Souza'dan yoksun çıkacak.




