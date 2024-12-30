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Samsunspor'da gözler Trabzonspor maçına çevrildi

Samsunspor'da gözler Trabzonspor maçına çevrildi

16:1430/12/2024, Pazartesi
DHA
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Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Samsunspor, Süper Lig’in 18’inci haftasında 4 Ocak Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Nuri Asan Tesisleri’nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleri ile başladı. Dar alan oyunu ve rondo çalışmalarıyla devam eden antrenman, duran top çalışmasıyla sona erdi. Kırmızı-beyazlı futbolcuların antrenmandaki hırslı görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.


Teknik direktör Reis, futbolcularına bir gün izin verdi. Yarın izin yapacak kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 1 Ocak Çarşamba günü devam edecek.




#Süper Lig
#Samsunspor
#Trabzonspor

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