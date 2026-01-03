Samsunspor'un kritik ismi Fenerbahçe maçında yok: Süper Kupa öncesi sakatlandı

Samsunspor'dan yapılan sağlık bilgilendirmesin de şu ifadelere yer verildi;

Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri neticesinde, Evre 3 kas yaralanması ile birlikte aponevrozda bütünlük kaybı ve kanama tespit edilmiştir. Mevcut bulgular doğrultusunda, oyuncumuzun ortalama iyileşme süresinin 10–12 hafta olması öngörülmektedir.