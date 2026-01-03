Yeni Şafak
Samsunspor'un kritik ismi Fenerbahçe maçında yok: Süper Kupa öncesi sakatlandı

16:273/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
Samsunspor
Samsunspor

6 Ocak Salı günü Fenerbahçe ile Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya gelecek olan Samsunspor'da kritik isim sakatlandı. Kırmızı-beyazlıların başarılı futbolcusu 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.

Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşmasında Samsunspor, 6 Ocak Salı günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.


Kritik mücadelenin hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılara başarılı futbolcudan kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlık yaşayan Emre Kılınç, Süper Kupa karşılaşmasında forma giyemeyecek.


Samsunspor'dan yapılan sağlık bilgilendirmesin de şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Emre Kılınç, TFF Süper Kupa yarı final müsabakası hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirilen antrenmanda sağ baldır kas grubunda (sağ kruris soleus–gastroknemius–Aşil aponeuroz kompleksi) sakatlık yaşamıştır.

Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri neticesinde, Evre 3 kas yaralanması ile birlikte aponevrozda bütünlük kaybı ve kanama tespit edilmiştir. Mevcut bulgular doğrultusunda, oyuncumuzun ortalama iyileşme süresinin 10–12 hafta olması öngörülmektedir.


Sağlık ekibimiz, oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlamıştır. Emre Kılınç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."








#Samsunspor
#Fenerbahçe
#Süper Kupa
#Sakatlık
#Emre Kılınç
