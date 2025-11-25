Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Savic'ten kaptan Visca'ya hastanede ziyaret

Savic'ten kaptan Visca'ya hastanede ziyaret

14:3025/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Savic, takım arkadaşı Visca'yı hastanede yalnız bırakmadı.
Savic, takım arkadaşı Visca'yı hastanede yalnız bırakmadı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor'da, sakatlık üzüntüsü yaşanıyor. Karşılaşmanın henüz 11. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan takım kaptanı Edin Visca'nın tedavisi sürerken, takım arkadaşı ve tecrübeli savunmacı Stefan Savic hastanede Boşnak yıldızı yalnız bırakmadı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'i 4-3 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ancak bordo-mavili ekipte bu kritik üç puanın sevinci, takım kaptanı Edin Visca'nın yaşadığı talihsiz sakatlıkla yarım kaldı. Deneyimli futbolcu, müsabakanın henüz 11. dakikasında oyuna devam edemeyerek sedyeyle kenara geldi ve yerini Olaigbe'ye bıraktı. Maç sonrası hemen hastaneye kaldırılan Visca'nın tedavi süreci devam ediyor.


Takımın önemli isimlerinden, savunmanın tecrübeli gücü Stefan Savic, takım arkadaşını bu zorlu süreçte yalnız bırakmadı. Savic, kaptan Visca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.mli isimlerinden, savunmanın tecrübeli gücü Stefan Savic, takım arkadaşını bu zorlu süreçte yalnız bırakmadı. Savic, kaptan Visca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.






#Trabzonspor
#Stefan Savic
#Edin Visca
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ÖDEME PLANI 2025 SON TARİHLER: TOKİ konutları ödeme planı nasıl? İstanbul ve Anadolu illeri TOKİ ödeme detayı