Savic'ten kaptan Visca'ya hastanede ziyaret

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor'da, sakatlık üzüntüsü yaşanıyor. Karşılaşmanın henüz 11. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan takım kaptanı Edin Visca'nın tedavisi sürerken, takım arkadaşı ve tecrübeli savunmacı Stefan Savic hastanede Boşnak yıldızı yalnız bırakmadı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'i 4-3 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ancak bordo-mavili ekipte bu kritik üç puanın sevinci, takım kaptanı Edin Visca'nın yaşadığı talihsiz sakatlıkla yarım kaldı. Deneyimli futbolcu, müsabakanın henüz 11. dakikasında oyuna devam edemeyerek sedyeyle kenara geldi ve yerini Olaigbe'ye bıraktı. Maç sonrası hemen hastaneye kaldırılan Visca'nın tedavi süreci devam ediyor.
Takımın önemli isimlerinden, savunmanın tecrübeli gücü Stefan Savic, takım arkadaşını bu zorlu süreçte yalnız bırakmadı. Savic, kaptan Visca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.mli isimlerinden, savunmanın tecrübeli gücü Stefan Savic, takım arkadaşını bu zorlu süreçte yalnız bırakmadı. Savic, kaptan Visca'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.