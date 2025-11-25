Savic'ten kaptan Visca'ya hastanede ziyaret

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir'i 4-3 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ancak bordo-mavili ekipte bu kritik üç puanın sevinci, takım kaptanı Edin Visca'nın yaşadığı talihsiz sakatlıkla yarım kaldı. Deneyimli futbolcu, müsabakanın henüz 11. dakikasında oyuna devam edemeyerek sedyeyle kenara geldi ve yerini Olaigbe'ye bıraktı. Maç sonrası hemen hastaneye kaldırılan Visca'nın tedavi süreci devam ediyor.