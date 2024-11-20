Selçuk İnan Süper Lig'den en beğendiği 3 ismi açıkladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'yı çalıştıran Selçuk İnan, TRT Spor'a verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Genç teknik adam, "Sınırsız bir transfer bütçeniz olsaydı, Süper Lig'den hangi 3 futbolcuyu transfer etmek isterdiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Keşke (gülerek)... Harcama limiti en düşük takımın hocası olarak Davinson Sanchez, Gedson ve Osimhen'i isterdim."
Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Gaziantep FK, ligde 12. hafta itibarıyla topladığı 12 puanla 14. sırada yer alıyor.
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