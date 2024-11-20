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Selçuk İnan Süper Lig'den en beğendiği 3 ismi açıkladı

Selçuk İnan Süper Lig'den en beğendiği 3 ismi açıkladı

16:5820/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Selçuk İnan
Selçuk İnan

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'yı çalıştıran Selçuk İnan, Galatasaray ve Beşiktaş'tan en beğendiği isimleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'yı çalıştıran Selçuk İnan, TRT Spor'a verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Genç teknik adam, "Sınırsız bir transfer bütçeniz olsaydı, Süper Lig'den hangi 3 futbolcuyu transfer etmek isterdiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:


"Keşke (gülerek)... Harcama limiti en düşük takımın hocası olarak Davinson Sanchez, Gedson ve Osimhen'i isterdim."


Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Gaziantep FK, ligde 12. hafta itibarıyla topladığı 12 puanla 14. sırada yer alıyor.



#Selçuk İnan
#Gaziantep FK
#Süper Lig

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