Selçuk İnan Süper Lig'den en beğendiği 3 ismi açıkladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'yı çalıştıran Selçuk İnan, TRT Spor'a verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. Genç teknik adam, "Sınırsız bir transfer bütçeniz olsaydı, Süper Lig'den hangi 3 futbolcuyu transfer etmek isterdiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: