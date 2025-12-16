Yeni Şafak
Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı iddia: 'Başkan ona takmış durumda'

Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı iddia: 'Başkan ona takmış durumda'

19:05 16/12/2025, Salı
Serdar Ali Çelikler, başkan Sadettin Saran'ın transfer etmek istediği ismi açıkladı.
Serdar Ali Çelikler, başkan Sadettin Saran'ın transfer etmek istediği ismi açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve ekibi, ara transfer döneminde kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli camiaya yakınlığı bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, başkanın transferini takıntı haline getirdiği ismi açıkladı.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eksik bölgelere takviye için son sürat görüşmelerini sürdürüyor.


Sarı-lacivertli camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, başkan Sadettin Saran'ın transferi için uğraş verdiği ismi açıkladı.


Youtube NEO Spor programında konuşan Çelikler, başkan Saran'ın Atletico Madrid forması giyen golcü oyuncu Alexander Sörloth'u takıntı haline getirdiğini ifade etti.

'Sörloth transferine takmış durumda'

"Başkan, Sörloth transferine takmış durumda. Bir imza transferi istiyor. Bu transfer nasıl olmaz? Sörloth kesin ve net olarak ‘yüzde yüz gelmiyorum’ derse olmaz. 35 mi, 40 mı istiyorlar; verecekler. 15 mi istiyorsun, 12’ye çekelim alalım diyecek. Böyle bir ısrarı var."


'Lukaku da gündemde'

"Romelu Lukaku da gündemde; kendisi de Fenerbahçe’yi istiyor. Milli Takım’daki kaptanlık tartışmasında arkasında durduğu için Tedesco’ya saygı duyuyor."


Serdar Ali Çelikler'in yayındaki açıklamaları şu şekilde;
YouTube
16 Aralık, Salı


