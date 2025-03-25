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Sivasspor'da Adana Demir hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Adana Demir hazırlıkları sürüyor

21:2925/03/2025, Salı
AA
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Sivasspor
Sivasspor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.


Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.


Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyun ve yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.


Sivasspor yarın da antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam edecek.


Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.






#Sivasspor
#Adana Demirspor
#Trendyol Süper Lig

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