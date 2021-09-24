Son 32 sezonun en kötü Galatasaray'ı

Süper Lig’in 6. haftasında konuk olduğu Kayserispor’a 3-0 yenilerek puan kayıplarına engel olamayan Galatasaray, son 32 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.

Süper Lig’de sezona GZT Giresunspor (2-0) ve Hatayspor (2- 1) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Kasımpaşa ve Trabzonspor ile 2-2’lik skorlarla berabere kaldı. Galatasaray, son iki maçında ise sahasında Alanyaspor’a 1-0, deplasmanda Kayserispor’a 3-0 mağlup oldu. Ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan toplayan Galatasaray, 6. haftalar itibarıyla son 32 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi.

1989-1990 sezonunun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 7 puan kazanan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 31 sezonun aynı dönemlerinde en az 9 puan elde etti.

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🎙Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kaybettikleri Kayserispor maçı sonrası konuştu:



"Bazı oyuncuların formayı yavaş yavaş başka arkadaşlara devretme zamanın geldiği görülüyor." pic.twitter.com/w2GWEPYjXV — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 23, 2021

Terim'le en az puan

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 6 haftalık periyottaki en az puanı bu dönem topladı. Sarı-kırmızılı takım, Terim takımın başındayken 12. kez ligde 6. haftayı geride bıraktı. Galatasaray, Fatih Terim ile bu periyottaki en fazla puanı ise 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazandı.

Bu arada teknik direktör Fatih Terim, özellikle ligde galibiyet yüzü görülmeden geçen son 4 maçta sahaya sürdüğü kadroda yaptığı tercihler, oyuna sonradan müdahaleleri ve oyun içinde yaptığı değişikliklerle de camiada eleştiri oklarının hedefi haline gelmiş durumda.

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SPOR Ümit Özat'ın yorumu Galatasaraylıları kızdırdı



