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Son 32 sezonun en kötü Galatasaray'ı

Ligdeki son maçında Kayserispor’a yenilen sarı-kırmızılılar, ilk 6 haftalar baz alındığında son 32 sezonun en kötü performansını sergiliyor. 8 puan toplayabilen Aslan, 1989- 90 sezonunda aynı periyotta aldığı 7 puandan sonra en kötü performansına imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son 32 sezonun en kötü Galatasarayı
Fatih Terim'in performansı camia içinde eleştirilmeye başlandı.

Süper Lig’in 6. haftasında konuk olduğu Kayserispor’a 3-0 yenilerek puan kayıplarına engel olamayan Galatasaray, son 32 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.

Süper Lig’de sezona GZT Giresunspor (2-0) ve Hatayspor (2- 1) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Kasımpaşa ve Trabzonspor ile 2-2’lik skorlarla berabere kaldı. Galatasaray, son iki maçında ise sahasında Alanyaspor’a 1-0, deplasmanda Kayserispor’a 3-0 mağlup oldu. Ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan toplayan Galatasaray, 6. haftalar itibarıyla son 32 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi.

1989-1990 sezonunun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 7 puan kazanan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 31 sezonun aynı dönemlerinde en az 9 puan elde etti.

Terim'le en az puan

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 6 haftalık periyottaki en az puanı bu dönem topladı. Sarı-kırmızılı takım, Terim takımın başındayken 12. kez ligde 6. haftayı geride bıraktı. Galatasaray, Fatih Terim ile bu periyottaki en fazla puanı ise 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazandı.

Bu arada teknik direktör Fatih Terim, özellikle ligde galibiyet yüzü görülmeden geçen son 4 maçta sahaya sürdüğü kadroda yaptığı tercihler, oyuna sonradan müdahaleleri ve oyun içinde yaptığı değişikliklerle de camiada eleştiri oklarının hedefi haline gelmiş durumda.

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