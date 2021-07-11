Süper Lig ekibinden Bolasie açıklaması: "Görüşmeler sona erdi"

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor bir süredir transfer görüşmeleri yaptığı Kongolu kanat oyuncusu Yannick Bolasie ile görüşmeleri sonlandırdığını açıkladı.

Kulüpten ‘Zorunlu açıklama’ başlığı ile yapılan duyuruda, "Bir süredir transfer gündemimizde olan Kongolu orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile kulübümüzün gerçekleştirdiği görüşmeler sona ermiştir. Oyuncu ile kulübümüzün şu andan itibaren bir ilgisi yoktur. Çaykur Rizespor'umuzun başarısı için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar aralıksız devam etmektedir" denildi.

Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncunun adı birçok Süper Lig ekibiyle anılıyor.

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