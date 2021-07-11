Spor Süper Lig ekibinden Bolasie açıklaması "Görüşmeler sona erdi"
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Süper Lig ekibinden Bolasie açıklaması: "Görüşmeler sona erdi"

Çaykur Rizespor, transfer gündemlerinde olan Yannick Bolasie ile görüşmeleri sonlandırdığını, oyuncu ile kulübün bir ilgisinin kalmadığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Süper Lig ekibinden Bolasie açıklaması: Görüşmeler sona erdi
Everton ile sözleşmesi sona eren oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor bir süredir transfer görüşmeleri yaptığı Kongolu kanat oyuncusu Yannick Bolasie ile görüşmeleri sonlandırdığını açıkladı.

Kulüpten ‘Zorunlu açıklama’ başlığı ile yapılan duyuruda, "Bir süredir transfer gündemimizde olan Kongolu orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile kulübümüzün gerçekleştirdiği görüşmeler sona ermiştir. Oyuncu ile kulübümüzün şu andan itibaren bir ilgisi yoktur. Çaykur Rizespor'umuzun başarısı için gerçekleştirdiğimiz çalışmalar aralıksız devam etmektedir" denildi.

  • Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncunun adı birçok Süper Lig ekibiyle anılıyor.

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Çaykur Rizespor (@crizesporas)'in paylaştığı bir gönderi

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