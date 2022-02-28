Rusya futboldan men edildi: Süper Lig şampiyonuna büyük müjde

FIFA ve UEFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus kulüplerini ve milli takımını men etti.

Mevcut organizasyonlardan elenen Rus kulüpleri ve milli takımı ikinci bir duyuruya kadar FIFA ve UEFA organizasyonlarında mücadele edemeyecek.

Peki bu durum Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne katılımını etkileyecek mi? Ya da Türk takımlarına bunun bir katkısı olacak mı?

Süper Lig şampiyonu için müjde

UEFA'nın Rusya ile ilgili aldığı karar yeni sezonda da geçerli olursa Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım için iki eleme maçı değil bir eleme maçı oynayacak.