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Rusya futboldan men edildi: Süper Lig şampiyonuna büyük müjde

FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile Rusya Milli Takımı'nın ikinci bir duyuruya kadar bütün turnuvalardan men edildiğini açıkladı. Peki bu durum Türk takımlarını etkileyecek mi? Futbolseverlerin merak ettiği "Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek mi?" sorusunu sizler için araştırdık.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligine katılabilecek mi? Şampiyon eleme mi oynayacak?
FIFA

FIFA ve UEFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus kulüplerini ve milli takımını men etti.

Mevcut organizasyonlardan elenen Rus kulüpleri ve milli takımı ikinci bir duyuruya kadar FIFA ve UEFA organizasyonlarında mücadele edemeyecek.

Peki bu durum Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne katılımını etkileyecek mi? Ya da Türk takımlarına bunun bir katkısı olacak mı?

Süper Lig şampiyonu için müjde

UEFA'nın Rusya ile ilgili aldığı karar yeni sezonda da geçerli olursa Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne katılım için iki eleme maçı değil bir eleme maçı oynayacak.
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