Süper Lig'de 31. hafta başlıyor! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig’de 31. hafta heyecanı yarın, 12 Nisan Cumartesi, 13 Nisan Pazar ve 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında lider Galatasaray yarın Samsunspor’a konuk olacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise cumartesi günü Başakşehir’i ağırlayacak. Ligde kalma mücadelesi veren Corendon Alanyaspor, bu haftayı BAY geçecek.