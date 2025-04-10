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Süper Lig'de 31. hafta başlıyor! İşte maç programı

Süper Lig'de 31. hafta başlıyor! İşte maç programı

11:1710/04/2025, Perşembe
IHA
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Süper Lig'de 31. hafta müsabakaları oynanacak.
Süper Lig'de 31. hafta müsabakaları oynanacak.

Trendyol Süper Lig’de 31. hafta yarın oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçıyla başlayacak. İşte haftanın programı...

Trendyol Süper Lig’de 31. hafta heyecanı yarın, 12 Nisan Cumartesi, 13 Nisan Pazar ve 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında lider Galatasaray yarın Samsunspor’a konuk olacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise cumartesi günü Başakşehir’i ağırlayacak. Ligde kalma mücadelesi veren Corendon Alanyaspor, bu haftayı BAY geçecek.


Süper Lig’de 31. haftanın programı şöyle:


Yarın

20.00 Samsunspor - Galatasaray


12 Nisan Cumartesi

16.00 Konyaspor - Göztepe

19.00 Bodrum FK - Antalyaspor

19.00 Beşiktaş - Başakşehir


13 Nisan Pazar

16.00 Kayserispor - Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor

19.00 Sivasspor - Fenerbahçe

19.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor


14 Nisan Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Adana Demirspor



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