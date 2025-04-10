Süper Lig'de 31. hafta başlıyor! İşte maç programı

Trendyol Süper Lig’de 31. hafta yarın oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçıyla başlayacak. İşte haftanın programı...
Trendyol Süper Lig’de 31. hafta heyecanı yarın, 12 Nisan Cumartesi, 13 Nisan Pazar ve 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında lider Galatasaray yarın Samsunspor’a konuk olacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise cumartesi günü Başakşehir’i ağırlayacak. Ligde kalma mücadelesi veren Corendon Alanyaspor, bu haftayı BAY geçecek.
Süper Lig’de 31. haftanın programı şöyle:
20.00 Samsunspor - Galatasaray
16.00 Konyaspor - Göztepe
19.00 Bodrum FK - Antalyaspor
19.00 Beşiktaş - Başakşehir
16.00 Kayserispor - Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor
19.00 Sivasspor - Fenerbahçe
19.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
20.00 Eyüpspor - Adana Demirspor