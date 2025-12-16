Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı: İşte derbi ve Fenerbahçe maçındaki diyaloglar

Trendyol Süper Lig 16. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş ile Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor maçlarında gerçekleşen VAR incelemelerindeki hakem konuşmaları yayımlandı.
Trendyol Süper Lig 16. haftasında oynanan maçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıkladı.
Trabzonspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor maçında monitöre gidilen pozisyonlardaki hakem konuşmaları yayımlandı.
Beşiktaşlı El Bilal Toure Ozan Tufan'ın ayak bileğine arkadan sert müdahalesinin ardından VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.
- VAR: "Ali hocam, potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. Bu temas anı. "
- Ali Şansalan: "Evet."
- Ali Şansalan: "Normal hızda oynat bana. Normal hızda oynat. Yoğunluğu görmek istiyorum."
- Ali Şansalan: "Tamam bir daha oynat."
Fenerbahçe maçında ise John Duran, TÜMOSAN Konyasporlu savunma oyuncusunun ceza saha içerisinde müdahalesine maruz kaldıktan sonra penaltı bekledi. Hakem Ozan Ergün, VAR incelemesi sonrası beyaz noktayı göstermişti.
-VAR: "Ozan hocam, potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.
-Ozan Ergün: "Tamam"
-VAR: "Hocam sana iki açı göstereceğim. İlkinde temas anını, ikincisinde de topla önce hücum oyuncusunun oynadığını."
-Ozan Ergün: "Tamam. Evet geldim"
-VAR: "Bu temas anı"
-Ozan Ergün: "Temas anı, tamamdır"
-VAR: "Şimdi ikinci açıdan da hücum oyuncusunun topla oynadığını gösteriyorum"
-Ozan Ergün: "Okey, tamam penaltı veriyorum, kart vermiyorum"
-VAR: "Doğrudur hocam"