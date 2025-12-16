Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı: İşte derbi ve Fenerbahçe maçındaki diyaloglar

Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı: İşte derbi ve Fenerbahçe maçındaki diyaloglar

20:2316/12/2025, Salı
G: 16/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı pozisyonda Ozan Tufan'a yapılan müdahale - Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı penaltıda John Duran'a yapılan müdahale.
Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı pozisyonda Ozan Tufan'a yapılan müdahale - Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı penaltıda John Duran'a yapılan müdahale.

Trendyol Süper Lig 16. haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş ile Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor maçlarında gerçekleşen VAR incelemelerindeki hakem konuşmaları yayımlandı.

Trendyol Süper Lig 16. haftasında oynanan maçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) VAR kayıtlarını açıkladı.


Trabzonspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - TÜMOSAN Konyaspor maçında monitöre gidilen pozisyonlardaki hakem konuşmaları yayımlandı.


Beşiktaşlı El Bilal Toure Ozan Tufan'ın ayak bileğine arkadan sert müdahalesinin ardından VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.


İşte hakem Ali Şansalan'ın VAR ile yaptığı konuşma;

- VAR: "Ali hocam, potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum. Bu temas anı. "

- Ali Şansalan: "Evet."

- Ali Şansalan: "Normal hızda oynat bana. Normal hızda oynat. Yoğunluğu görmek istiyorum."

- Ali Şansalan: "Tamam bir daha oynat."

Fenerbahçe maçında ise John Duran, TÜMOSAN Konyasporlu savunma oyuncusunun ceza saha içerisinde müdahalesine maruz kaldıktan sonra penaltı bekledi. Hakem Ozan Ergün, VAR incelemesi sonrası beyaz noktayı göstermişti.


İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonun VAR konuşması;

-VAR: "Ozan hocam, potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

-Ozan Ergün: "Tamam"

-VAR: "Hocam sana iki açı göstereceğim. İlkinde temas anını, ikincisinde de topla önce hücum oyuncusunun oynadığını."

-Ozan Ergün: "Tamam. Evet geldim"

-VAR: "Bu temas anı"

-Ozan Ergün: "Temas anı, tamamdır"

-VAR: "Şimdi ikinci açıdan da hücum oyuncusunun topla oynadığını gösteriyorum"

-Ozan Ergün: "Okey, tamam penaltı veriyorum, kart vermiyorum"

-VAR: "Doğrudur hocam"



#Süper Lig VAR kayıtları
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kar ne zaman yağacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara için güncel kar tahminleri