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Süper Lig'de şoke eden olay! Sözleşmesini feshedip başka takımla anlaştı

Süper Lig'de şoke eden olay! Sözleşmesini feshedip başka takımla anlaştı

11:3630/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan resmi açıklama geldi.
Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan resmi açıklama geldi.

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, Christopher Lungoyi’nin sözleşmesini tek taraflı ve hukuksuz şekilde feshetmesine sert çıktı. Oyuncunun hiçbir mazeret sunmadan kulüpten ayrılarak Wieczysta Krakow ile imzalamasını "haksız fesih" olarak değerlendiren kırmızı-siyahlı yönetim, hem futbolcuya hem de Polonya temsilcisine karşı tüm yasal kozlarını kullanacağını duyurdu.

Gaziantep FK cephesinde Christopher Lungoyi’nin ani ayrılığı büyük bir krize neden oldu.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun profesyonel sözleşmesindeki yükümlülüklerini hiçe sayarak tek taraflı fesih yoluna gittiği belirtildi. Kırmızı-siyahlılar, oyuncunun geçerli hiçbir hukuki gerekçe sunmaksızın kulübü terk etmesini kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Lungoyi’nin Gaziantep temsilcisiyle olan bağlarını koparır koparmaz Polonya ekiplerinden Wieczysta Krakow ile masaya oturup sözleşme imzalaması, olayın boyutunu değiştirdi. Gaziantep FK yönetimi, bu transfer sürecinin uluslararası futbol kuralları çerçevesinde usulsüz olduğunu savunuyor.

Hukuki süreç başlatılacak

Krizin ardından sessizliğini bozan Gaziantep FK, yaşanan bu süreçte kulübün menfaatlerinin zarar görmesine müsaade etmeyeceğini vurguladı. "Christopher Lungoyi ve onu transfer eden Wieczysta Krakow'a karşı yasal haklarımızı sonuna kadar arayacağız" ifadesini kullanan yönetim, dosyanın FIFA nezdinde de takip edileceğinin sinyalini verdi.



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