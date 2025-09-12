Yeni Şafak
Süper Lig'de son gün transfer çalımı: Doğan ile Bertuğ'dan şaşırtan imza

12/09/2025, Cuma
Bertuğ Yıldırım - Doğan Alemdar

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes formaları giyen milli oyuncular Doğan Alemdar ile Bertuğ Yıldırım'ın Süper Lig'e transferi gerçekleşti. Göztepe'nin kadrosuna katmak istediği iki isim İstanbul ekibiyle anlaştı.

Göztepe'ye transferleri konuşulan milli oyuncular Doğan Alemdar ile Bertuğ Yıldırım'ın Süper Lig'e transferi gerçekleşti.


Başakşehir FK, son olarak Rennes forması giyen kaleci Doğan Alemdar ile forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattığını açıkladı.


Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım kulübümüz ile sözleşme imzaladı.

Bonservisi Rennes'te bulunan oyuncular 4 yıllık anlaşma sağladı.

Doğan'a ve Bertuğ'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."






