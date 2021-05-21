Spor Süper Ligden talipleri olan Recep Niyaz takımından ayrıldı
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Süper Lig'den talipleri olan Recep Niyaz takımından ayrıldı

Süper Lig'den düşen Denizlispor'da altyapı patentli 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Recep Niyaz, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle mukavelesini tek taraflı feshetti.

Haber Merkezi DHA
Süper Ligden talipleri olan Recep Niyaz takımından ayrıldı
Denizlispor formasıyla toplam 116 maça çıkan Recep Niyaz, 29 gol 13 asistlik performans sergiledi.

Altyapısında yetişip ardından Fenerbahçe'ye transfer olduğu kulübünde 2018'den bu yana tekrar forma giyerek TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan, 2 sezondur da Süper Lig kadrosunun değişilmezlerinden olan Recep Niyaz, bu sezon çıktığı 28 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.

Deneyimli oyuncuya Süper Lig'den bir çok kulübün talip olduğu öğrenildi.

Recep Niyaz, Denizlispor'da bu sezon alacaklarının ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrılan 6. futbolcu oldu.

  • Ege ekibinde daha önce de İsmail Aissati, Neven Subotic, Costel Pantilimon, Tiago Lopes ve Angelo Sagal aynı sebeple mukavelelerini sonlandırıp takımla yollarını ayırmıştı.

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