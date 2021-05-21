Süper Lig'den talipleri olan Recep Niyaz takımından ayrıldı

Altyapısında yetişip ardından Fenerbahçe'ye transfer olduğu kulübünde 2018'den bu yana tekrar forma giyerek TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan, 2 sezondur da Süper Lig kadrosunun değişilmezlerinden olan Recep Niyaz, bu sezon çıktığı 28 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.
Deneyimli oyuncuya Süper Lig'den bir çok kulübün talip olduğu öğrenildi.
Recep Niyaz, Denizlispor'da bu sezon alacaklarının ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrılan 6. futbolcu oldu.
- Ege ekibinde daha önce de İsmail Aissati, Neven Subotic, Costel Pantilimon, Tiago Lopes ve Angelo Sagal aynı sebeple mukavelelerini sonlandırıp takımla yollarını ayırmıştı.