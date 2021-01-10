Süper Lig'in yeni gol makinesi Aaron Boupendza

Beşiktaş maçının ilk yarısında iki gol atan ve siyah beyazlıların beş maçlık gol yememe serisine son veren Aaron Boupendza sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Kariyerinin son 4 sezonunda sadece 6 gol atabilen Aaron Boupendza, Beşiktaş maçında da gollerine devam etti. Gabonlu futbolcu attığı iki golle birlikte ligde 12. golüne ulaştı.
İşte Boupendza için atılan tweetler;
Boupendza,nasıl adam bu ya..
Boupendza,nasıl adam bu ya..— Evren Turhan (@evrentrhn) January 10, 2021
Serhat Ulueren: "Gönder Falcao'yu, al Boupendza'yı, Nisan ayında şampiyonluğunu ilan et."
Serhat Ulueren: "Gönder Falcao'yu, al Boupendza'yı, Nisan ayında şampiyonluğunu ilan et."— Süper Lig (@EnSuperLig) January 10, 2021
Tüm forvetlerimizi satıp Boupendza'yı almak... Sen ne güzel bir hayalsin.
Tüm forvetlerimizi satıp Boupendza'yı almak... Sen ne güzel bir hayalsin.— Ordinaryus- (@Ordinaryusbey) January 10, 2021
Boupendza ligdeki en çabuk santrfor olabilir. Bileşik tekniğe güzel örnek @taygunerdem34 Hocam.
Boupendza ligdeki en çabuk santrfor olabilir. Bileşik tekniğe güzel örnek @taygunerdem34 Hocam.— Serdar Kelleci (@serdarkellecii) January 10, 2021
Boupendza... sana o kadar ballı falan dedim hakkını helal et, son dünya kupası finalisti Vida ile Wellinton'un duygularıyla oynadı resmen herif
Boupendza... sana o kadar ballı falan dedim hakkını helal et, son dünya kupası finalisti Vida ile Wellinton'un duygularıyla oynadı resmen herif— Astori #13 (@OnurNizamoglu61) January 10, 2021
Kariyerinin son 4 sezonunda sadece 6 gol atabilen Boupendza, Süper Lig'de çıktığı 15. maçta 12. golünü attı #HTYvBJK https://t.co/JRnGALulJv
Kariyerinin son 4 sezonunda sadece 6 gol atabilen Boupendza, Süper Lig'de çıktığı 15. maçta 12. golünü attı #HTYvBJK https://t.co/JRnGALulJv— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 10, 2021
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