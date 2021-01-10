SÜPER LİG

Süper Lig'in yeni gol makinesi Aaron Boupendza

Hatayspor'un sezon başında 300 bin Euro bedelle kadrosuna kattığı Aaron Boupendza, Beşiktaş maçında attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boupendza'nın gol sevinci.

Boupendza'nın gol sevinci.

Beşiktaş maçının ilk yarısında iki gol atan ve siyah beyazlıların beş maçlık gol yememe serisine son veren Aaron Boupendza sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Kariyerinin son 4 sezonunda sadece 6 gol atabilen Aaron Boupendza, Beşiktaş maçında da gollerine devam etti. Gabonlu futbolcu attığı iki golle birlikte ligde 12. golüne ulaştı.

İşte Boupendza için atılan tweetler;

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Khabib Nurmagomedov'dan gösteri maçında fanta...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.