SÜPER LİG

Süper Lig'in yıldızı Biglia Karagümrük'ten ne kadar kazanıyor?​

Süper Lig'in Arjantinli yıldızı Biglia'nın maaşı ortaya çıktı

Süper Lig'de yaz transfer döneminin en flaş imzalarından bir tanesi Fatih Karagümrük'ün Lucas Biglia hamlesiydi. Trabzonspor'da Sosa'nın gidişi sonrası gündeme gelen oyuncu, önceki dönemlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer ihtimalleri arasına girmişti. Peki 34 yaşındaki Biglia, Süper Lig'e nasıl geldi ve Karagümrük'ten ne kadar kazanacak? Konuya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lucas Biglia, kazanılan Başakşehir maçında dikkat çeken bir performans sergilemişti.

Lucas Biglia, kazanılan Başakşehir maçında dikkat çeken bir performans sergilemişti.

Süper Lig'e müthiş bir giriş yapan Fatih Karagümrük ilk üç maçında 7 puan toplayarak dikkatleri üzerine çekti. Yaz transfer döneminin oldukça başarılı geçiren İstanbul ekibi en ses getiren hamlesini Lucas Biglia'yı alarak yapmıştı.

34 yaşındaki Arjantinli futbolcunun Karagümrük'e imza atması, futbolseverleri şaşırtmıştı. Jose Sosa'nın Trabzonspor'dan ayrılması sonrasında bordo mavililerin gündemine gelen oyuncu için yıllık toplam 2M€'luk bir maliyet söz konusu olmuştu.

Sonraki süreçte Karagümrük'e önerilen oyuncu bonuslarla birlikte toplam 1M€'luk bir anlaşmaya imza attı. Ayrıca Biglia, takım Avrupa kupalarına kalması halinde bir miktar bonus daha elde edecek.

Murat Akın transferin hikayesini açıkladı

Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın, Avrupa basınından Voetbal'a özel bir röportaj verdi. Akın, hedeflerinin Süper Lig'de ilk 5'te yer almak olduğunu söyledi. Murat Akın, Belçika ve İtalya'daki futbolcuların Türkiye liginde başarılı olacak altyapıya sahip olduğunu belirtirken Biglia'nın okula giden çocukları için Avrupa'da kalmaktan yana tavır koyduğunu ve Independiente'nin teklifini geri çevirdiğini açıkladı. Akın, Steven Defour'u istediğini ancak Biglia'nın boşa çıkmasının ardından Arjantinli oyuncuya teklif götürdüklerini ifade etti.

Biglia'nın Karagümrük'e transferi Avrupa basınında da gündem haline geldi.
Biglia'nın Karagümrük'e transferi Avrupa basınında da gündem haline geldi.

Öte yandan Lucas Biglia'ya transfer görüşmeleri esnasında takım kaptanlığının da verileceği sözünün verildiği öğrenildi.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Kayserisporlu yıldız futbolcudan insanlık der...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.