Süper Lig'in Arjantinli yıldızı Biglia'nın maaşı ortaya çıktı

Süper Lig'e müthiş bir giriş yapan Fatih Karagümrük ilk üç maçında 7 puan toplayarak dikkatleri üzerine çekti. Yaz transfer döneminin oldukça başarılı geçiren İstanbul ekibi en ses getiren hamlesini Lucas Biglia'yı alarak yapmıştı.

34 yaşındaki Arjantinli futbolcunun Karagümrük'e imza atması, futbolseverleri şaşırtmıştı. Jose Sosa'nın Trabzonspor'dan ayrılması sonrasında bordo mavililerin gündemine gelen oyuncu için yıllık toplam 2M€'luk bir maliyet söz konusu olmuştu.

Sonraki süreçte Karagümrük'e önerilen oyuncu bonuslarla birlikte toplam 1M€'luk bir anlaşmaya imza attı. Ayrıca Biglia, takım Avrupa kupalarına kalması halinde bir miktar bonus daha elde edecek.

Murat Akın transferin hikayesini açıkladı

Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın, Avrupa basınından Voetbal'a özel bir röportaj verdi. Akın, hedeflerinin Süper Lig'de ilk 5'te yer almak olduğunu söyledi. Murat Akın, Belçika ve İtalya'daki futbolcuların Türkiye liginde başarılı olacak altyapıya sahip olduğunu belirtirken Biglia'nın okula giden çocukları için Avrupa'da kalmaktan yana tavır koyduğunu ve Independiente'nin teklifini geri çevirdiğini açıkladı. Akın, Steven Defour'u istediğini ancak Biglia'nın boşa çıkmasının ardından Arjantinli oyuncuya teklif götürdüklerini ifade etti.

Öte yandan Lucas Biglia'ya transfer görüşmeleri esnasında takım kaptanlığının da verileceği sözünün verildiği öğrenildi.