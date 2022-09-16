Taha Akgül dünya şampiyonu oldu

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Galatasaray - Konyaspor (CANLI)

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u ağırlıyor. Peki Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ve Konyaspor'un ilk 11'i belli oldu mu? İşte detaylar...