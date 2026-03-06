Yeni Şafak
Tedesco geri döndü

20:056/03/2026, Cuma
AA
Tedesco'nun bir hayli moralli olduğu görüldü.
Tedesco'nun bir hayli moralli olduğu görüldü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Hastalığını atlatan Tedesco, takımın başında yer aldı.

Fenerbahçe, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core hareketleriyle başladığı belirtildi.


Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçlarla sona erdiği aktarıldı.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.


Hastalığı geçen Domenico Tedesco, Süper Lig'de pazar günü Samsunspor ile karşılaşacakları maçta kulübede olacak.





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
